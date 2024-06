Il fisico a clessidra è considerato la silhouette più femminile e sinuosa: i consigli per valorizzarlo al meglio con i costumi da bagno di tendenza per l’estate 2024.

Il fisico a clessidra è ritenuto da molti la forma ideale femminile. Marilyn Monroe è probabilmente l’icona più famosa di questa tipologia di fisico: le sue curve morbide e generose hanno definito l’immaginario collettivo della bellezza femminile per decenni.

Tra le celebs dei nostri giorni ci sono la regina del pop Beyoncé, che ha un corpo da sogno con una vita incredibilmente sottile nonostante le curve generose, e Kim Kardashian, la cui forma fisica è considerata un ideale di bellezza contemporaneo. Come scegliere tra i costumi di tendenza per l’estate 2024 il modello che meglio valorizza un fisico a clessidra? Meglio il bikini o il costume intero? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Costumi da bagno 2024, quale modello scegliere se hai un fisico a clessidra

Il fisico a clessidra è caratterizzato da spalle e fianchi della stessa larghezza, da un punto vita definito e proporzionato, e da curve morbide e arrotondate in corrispondenza del seno, dei fianchi e dei glutei. Questi elementi donano un aspetto sensuale e super femminile alla figura: una silhouette alla Jessica Rabbit, per intenderci.

Se hai un fisico a clessidra, con una vita sottile e fianchi e seno pronunciati, puoi scegliere sia un bikini che un costume intero, purché valorizzi le tue curve. Ecco i modelli da scegliere.

Costumi da bagno, i modelli per il fisico a clessidra

Se preferisci il bikini, opta per un modello con slip sgambato perché mette in risalto il punto vita sottile e le curve dei fianchi. Oppure per un bikini con slip a vita alta, un must-have per l’estate 2024. Questo modello, oltre a richiamare lo stile retrò, è perfetto per le donne con fisico a clessidra. La vita alta infatti aiuta a mettere in risalto la parte più sottile del corpo, accentuando la silhouette.

Per quanto riguarda la parte superiore del costume, invece, il classico bikini a triangolo ha subito un restyling per il 2024. Le nuove versioni presentano laccetti più spessi e supporti migliori, rendendolo adatto anche a chi ha un seno più abbondante. Questo modello, semplice ma efficace, valorizza la figura senza appesantirla.

Scegli tessuti sostenibili e colori accesi per essere in linea con le tendenze eco-friendly della stagione. Se hai un seno particolarmente prosperoso, puoi optare per un reggiseno con ferretto che ti darà più comfort e sostegno. Molto in voga per l’estate 2024 anche il tankini e il trikini. Il primo è una via di mezzo tra un bikini e un costume intero. Il top a forma di tank copre la pancia, mentre la parte inferiore può essere un paio di slip, di shorts o una gonna.

Il trikini invece è un costume a due pezzi, ma a differenza del classico bikini, il pezzo inferiore copre l’addome fino all’ombelico, creando un effetto simile a un costume intero con una profonda scollatura. Tankini e trikini sono costumi ideali per il fisico a clessidra: offrono la possibilità di mixare top e slip, permettendo di giocare con diversi stili e fantasie. Top corti o crop top mettono in risalto la vita sottile, mentre slip o culotte dai tagli alti valorizzano i fianchi.

Costumi interi chic per valorizzare il fisico a clessidra

Il costume intero non passa mai di moda e quest’estate lo vediamo in versioni ancora più accattivanti: è perfetti per esaltare le curve sinuose. I modelli a vita alta e con ferretto sono tra i più gettonati, in quanto scolpiscono la silhouette e mettono in risalto il punto vita. Prediligi costumi interi con una scollatura profonda per valorizzare il seno. Per un tocco extra di sensualità, scegli modelli con dettagli cut-out o trasparenze.

Il costume monospalla è un’altra grande tendenza per l’estate 2024. Questo modello è perfetto per creare un effetto asimmetrico che distoglie l’attenzione dai fianchi, equilibrando la figura. Inoltre, la spalla scoperta aggiunge un tocco di eleganza e sensualità. Scegli tessuti lucidi o dettagli metallici per un look glamour.

I colori e le stampe di tendenza

Per quanto riguarda il colore dei costumi, quelli vivaci come il rosso, l’arancione, il giallo e il rosa acceso sono perfetti per esaltare le curve morbide di un fisico a clessidra. Le tonalità più classiche e sobrie come il blu navy, il verde smeraldo e il color borgogna, poi, mettono in risalto la figura aggiungendo un tocco di classe ed eleganza al tuo look da spiaggia.

Se ami i costumi colorati, le fantasie tropicali, i motivi geometrici e le stampe animalier sono molto trendy per l’estate 2024. Scegli un bikini o un costume intero con una di queste fantasie per ottenere un look fresco e giovanile che metta in risalto le tue curve femminili.

Indipendentemente dal modello scelto, orientati su costumi con dettagli in vita come laccetti, nodi o cinture: questi accorgimenti aiutano a definire ulteriormente il punto vita, esaltando il fisico a clessidra. Per un outfit da spiaggia impeccabile, scegli un pareo in tessuto leggero che cinga la vita e maglie o camicie larghe da indossare aperte. Un cappello di paglia e un paio di occhiali da sole oversize, e il gioco è fatto!

Ricorda, la chiave è scegliere un costume che ti faccia sentire bella e sicura di te anche in spiaggia o in piscina. Se hai un fisico a clessidra non c’è assolutamente bisogno di nascondere le curve: valorizzale con costumi che le esaltino, scegliendo uno dei modelli che ti abbiamo consigliato per essere al top nell’estate 2024.