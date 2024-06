Anelli: come valorizzarli abbinandoli nel modo giusto

Gli anelli permettono di esaltare la bellezza di qualsiasi tipo di mano, da quella lunga e affusolata a quella più corta e paffuta. Per raggiungere un risultato armonioso e in linea con il proprio stile, è necessario decidere con attenzione quanti indossarne, le dita sulle quali posizionarli, i modelli sui quali puntare, i colori e i materiali da prediligere.

Queste scelte devono essere effettuate tenendo conto non solo delle caratteristiche della mano, ma anche di quelle dell’outfit, nonché del contesto nel quale si desidera sfoggiare i propri gioielli. Fra gli anelli da donna firmati Pandora, brand danese diventato molto famoso anche in Italia grazie alla realizzazione di gioielli perfetti per tutte le età, è possibile ad esempio trovare diversi modelli di anelli dal design accattivante, personalizzabili e componibili.

Di seguito andremo a scoprire come abbinare tra loro gli anelli per valorizzarli e rendere il proprio look davvero unico e originale.

Quanti anelli indossare

La rete pullula di consigli relativi al numero perfetto di anelli da indossare. Alcuni indicano un massimo di tre, altri non più di uno per mano, con l’eventuale aggiunta di fede e fedina. In realtà, non esiste un limite prestabilito e dipende esclusivamente dal proprio gusto, dal contesto e dallo stile che si desidera ricreare.

Quindi, mentre in occasioni formali è preferibile – sebbene non obbligatorio – indossare non più di uno o due anelli per mano, in contesti informali è possibile dare libero sfogo alla propria creatività, indossando anche tre, quattro, cinque anelli per mano – evitando sempre di esagerare.

Su quali dita metterli

Dal pollice al mignolo, qualunque dito può essere impreziosito con gli anelli. L’unica “regola” riguarda quelli di fidanzamento e di matrimonio, i quali devono essere posizionati sull’anulare della mano sinistra. Inoltre, è consigliabile lasciare almeno due dita libere in ogni mano.

Ci sono poi modelli più indicati per alcune dita piuttosto che altri: se sul mignolo è consigliabile ad esempio un anello chevalier, sul pollice solitamente si preferiscono modelli semplici come anelli a fascia o fedine.

Come abbinare gli anelli

Chi desidera sfoggiare più anelli su ogni mano, dovrebbe preferire modelli tra loro simili, magari facenti parte di una medesima collezione. Ad esempio, è possibile indossare più anelli a fascia di spessore, colore o materiale diverso, oppure alternare anelli a fascia semplice con anelli a fascia intrecciata.

Per donare più movimento alla mano, è anche possibile abbinare agli anelli a fascia un modello con perle o pietre colorate, o ancora caratterizzato da un design differente, ad esempio a cuore, a corona o a serpente.

Nell’abbinamento con l’outfit, invece, vi suggeriamo di optare per anelli con linee semplici e colori neutri se l’abito è colorato e con stampe vivaci, mentre di osare con modelli particolari o molto vistosi se si indossano vestiti a tinta unita. Se si hanno anelli con pietre colorate, vale la regola di abbinare il colore della pietra ad altri accessori, come scarpe e borse.

Più anelli su ogni dito

Indossare più anelli su ogni mano non significa necessariamente posizionarne uno solo per dito. Le tendenze più attuali consentono di indossare anche due o più anelli su ogni dito, giocando con le altezze, ossia posizionandoli non solo sulla prima falange, ma anche sulla seconda e sulla terza.

In questo caso, meglio puntare su anelli molto sottili e dalle linee semplici, anche impreziositi con piccoli diamanti, oppure su modelli creati appositamente per essere abbinati fra loro. Anche in questo caso, è possibile giocare con le differenze cromatiche o di stile, alternando ad esempio due anelli dorati a uno argentato oppure un anello a fascia con uno a rosa.