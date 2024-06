Scopri le dieci regole fondamentali per genitori separati per garantire il benessere e la felicità dei figli: le parole chiave sono il rispetto e la comunicazione.

La separazione è un momento difficile e delicato per qualsiasi famiglia. Quando i genitori decidono di separarsi, l’obiettivo principale di entrambi deve essere quello di garantire il benessere emotivo e psicologico dei figli, mettendo sempre al primo posto il loro interesse.

Solo attraverso il rispetto reciproco, che passa per tanti aspetti, primo dei quali non parlare mai male dell’ex coniuge, è possibile gestire la separazione limitando i danni per i figli. In questo articolo ti suggeriamo le dieci regole d’oro da rispettare per attraversare con un po’ più di serenità questa fase complessa della vita.

Genitori separati, le dieci regole da rispettare

Seguendo queste regole, i genitori separati possono creare un ambiente più stabile e sereno per i loro figli, permettendo loro di crescere felici e sicuri nonostante le difficoltà.

L’obiettivo di entrambi, bisogna sempre sottolinearlo e tenerlo ben impresso in mente, è soprattutto il benessere dei bambini, che deve essere il faro guida in ogni decisione e comportamento.

1. Mantenere un dialogo aperto e rispettoso

A volte non è semplice seppellire l’ascia di guerra, ma è molto importante comunicare il più serenamente possibile con l’altro genitore evitando accuse, rimproveri e ogni genere di atteggiamento aggressivo davanti ai figli.

Le decisioni che riguardano i figli, come l’educazione, la salute e le attività extracurriculari, dovrebbero essere prese sempre di comune accordo. Per questo i genitori separati devono sforzarsi di trovare un metodo di comunicazione che funzioni per entrambi, che sia tramite email, messaggi o incontri periodici.

2. Mettere al primo posto le esigenze dei figli

Al centro delle decisioni dei genitori separati devono esserci sempre i bambini, il loro benessere emotivo e psicologico. Bisogna dare la priorità alle loro esigenze, ascoltare i loro sentimenti e preoccupazioni, cercando di comprendere le loro emozioni e aiutandoli a navigare la nuova realtà familiare.

3. Stabilire routine e regole coerenti

Mantenere una routine familiare stabile, con orari regolari per pasti, attività e riposo, aiuta i figli a sentirsi al sicuro e a capire cosa aspettarsi anche dopo la separazione o il divorzio. Per questo anche se i genitori ormai sono separati e vivono in case diverse, vanno stabilite regole coerenti per i figli in entrambi i luoghi.

Bisogna evitare di contraddirsi l’un l’altro su decisioni del tipo: cosa mangiare e a che ora, quanto tempo dedicare allo studio, e anche sui limiti per l’uso del cellulare, della televisione e dei videogame. Regole discordanti o contraddittorie non solo possono essere fonte di confusione, ma potrebbero avere come conseguenza che il genitore che le applica con più rigore passi per quello “cattivo”.

4. Incoraggiare la relazione con entrambi i genitori

I bambini devono mantenere un legame sano con entrambi i genitori. Non va assolutamente ostacolata la loro relazione con l’altro genitore, ed è fondamentale evitare qualsiasi genere di commento negativo sull’altro genitore davanti ai figli.

Le critiche e i conflitti tra genitori causano solo stress e confusione nei bambini, facendoli sentire come se dovessero scegliere da che parte stare.

5. Rispettare i tempi e gli orari di visita

Per mantenere una relazione equilibrata con i figli, entrambi i genitori devono rispettare gli accordi stabiliti sui giorni e sugli orari di visita, evitando di essere in ritardo o di cambiare i piani all’ultimo minuto senza una valida ragione. La prevedibilità e la costanza aiutano i bambini a non sentirsi in balia degli eventi.

6. Gestire le vacanze con attenzione

Le vacanze possono essere un momento di tensione per i genitori separati e di conseguenza per i bambini. È essenziale pianificare in anticipo e concordare su come dividere il tempo durante le vacanze estive o quelle legate alle festività. Di solito ci si accorda alternando gli anni o dividendo le vacanze a metà.

La chiave è essere flessibili e considerare i desideri e le esigenze dei figli, assicurandosi che abbiano l’opportunità di trascorrere momenti di qualità con entrambi i genitori.

7. Le regole se si frequentano altri partner

Dopo la separazione, è abbastanza frequente che uno dei due ex, e in qualche caso entrambi, inizi a frequentare altre persone. Introdurre nuovi partner nella vita dei figli però è un passo da compiere con le dovute cautele.

Prima di presentare ai figli una persona con la quale si intrattiene una relazione, bisognerebbe avere il tempo di capire se si tratta di un’avventura passeggera o se ci sono i presupposti per un rapporto stabile e duraturo. Questo eviterà ulteriore confusione e potenziali stress emotivi per i figli, che devono avere il tempo di adattarsi gradualmente alla nuova situazione.

8. Promuovere un ambiente positivo

Promuovere un ambiente positivo per i figli dopo la separazione è fondamentale per il loro benessere emotivo e psicologico. Bisogna prestare attenzione ai loro bisogni emotivi ascoltandoli senza giudicare, e fornire loro uno spazio sicuro per esprimere i loro sentimenti e preoccupazioni.

Coinvolgere i figli nelle decisioni che li riguardano, rispettando la loro età e maturità, li aiuterà a sentirsi inclusi e valorizzati. Anche trascorrere insieme momenti di qualità o dedicarsi insieme a loro ad attività piacevoli può rafforzare il legame tra genitore e figlio.

9. Essere flessibili e adattabili

La vita è imprevedibile, e la flessibilità è una qualità importante anche e soprattutto per i genitori separati. Ci possono essere piccoli imprevisti che richiedono un cambiamento dei piani, oppure alcune esigenze dei bambini che richiedono adattamenti.

Essere flessibili e aperti a negoziare può aiutare a risolvere i problemi in modo pacifico e a mantenere un equilibrio tra le diverse esigenze familiari.

10. Cercare supporto professionale se necessario

Non c’è nulla di sbagliato, nel caso si rendesse necessario, nel cercare un aiuto professionale. Consulenti familiari, psicologi e mediatori possono offrire supporto e strumenti per affrontare la separazione in modo sano.

Questi professionisti sono abituati a risolvere conflitti e possono aiutare a migliorare la comunicazione e a garantire che le esigenze emotive dei bambini non vengano disattese.