Scopri le 5 spiagge imperdibili della Riviera del Conero: una guida essenziale per il tuo prossimo viaggio in una delle più belle destinazioni italiane.

Se sei alla ricerca d’ispirazione per le prossime vacanze estive in una località che unisca mare pulito, spiagge incantevoli e luoghi ricchi di arte e cultura, ti suggeriamo la Riviera del Conero nelle Marche. Lungo i circa 20 chilometri di questa costa che si estende lungo il Mare Adriatico si trovano piccole località costiere e numerose spiagge insignite del prestigioso riconoscimento Bandiera Blu, che premia le spiagge più pulite.

In questo articolo ti portiamo alla scoperta di 5 delle spiagge più suggestive della Riviera del Conero, ognuna con le sue caratteristiche uniche che la rendono una destinazione imperdibile per chi ama il mare e la natura. Che tu sia alla ricerca di un luogo tranquillo e incontaminato o di una destinazione ben attrezzata che offra tutte le comodità, la Riviera del Conero saprà regalarti un’esperienza indimenticabile.

Le spiagge più belle della Riviera del Conero: la Spiaggia delle Due Sorelle

La Spiaggia delle Due Sorelle a Numana è uno dei luoghi più iconici della Riviera del Conero. Questa spiaggia prende il nome da due maestosi faraglioni di roccia bianca che emergono dall’acqua ed evocano due figure femminili, creando un panorama spettacolare. Considerata una delle spiagge più belle d’Italia per la pulizia, la limpidezza dell’acqua e il paesaggio mozzafiato, la Spiaggia delle Due Sorelle è raggiungibile solo via mare.

Visitare questa spiaggia che attira turisti da tutto il mondo, è un’esperienza unica per gli amanti del mare e della natura incontaminata. Oltre alla bellezza paesaggistica, la spiaggia offre la possibilità di praticare diverse attività come lo snorkeling, l’immersione e il kayak.

Spiaggia di San Michele e Sassi Neri

La Spiaggia di San Michele e dei Sassi Neri è un’affascinante meta balneare situata a Sirolo, pittoresca cittadina sulla Riviera del Conero ed uno dei posti più romantici da visitare nelle Marche. Questa lunga distesa di costa si divide in due parti principali: San Michele e Sassi Neri. Entrambe le spiagge sono facilmente raggiungibili a piedi o in auto, con parcheggi nelle vicinanze.

È importante però tenere presente che l’accesso può essere impegnativo, soprattutto per chi ha problemi di mobilità o con passeggini. La spiaggia di San Michele è un’ampia baia circondata da una natura incontaminata e da colline ricoperte di vegetazione mediterranea.

È raggiungibile a piedi tramite sentieri che partono dal Parco della Repubblica di Sirolo. La discesa attraverso il bosco è piacevole e rilassante e offre una vera e propria esperienza immersa nella natura. La spiaggia è costituita da ciottoli e ghiaia ed è particolarmente adatta per chi ama la tranquillità e il relax.

Nonostante sia piuttosto isolata, è possibile trovare alcuni stabilimenti balneari gestiti da privati che offrono servizi come noleggio ombrelloni, lettini e ristoranti.

La porzione settentrionale della baia di San Michele prende il nome di Spiaggia dei Sassi Neri, a causa della presenza di ciottoli più scuri sulla riva. Questa spiaggia è più selvaggia e incontaminata, ideale per chi cerca un’esperienza più avventurosa e a contatto con la natura.

La Spiaggia dei Sassi Neri è libera e non attrezzata, ma è possibile raggiungere alcune strutture ricettive situate nelle vicinanze. Nonostante l’accesso possa essere più impegnativo, questa spiaggia offre un’atmosfera unica e suggestiva, con le sue acque cristalline e il panorama mozzafiato sulle colline circostanti.

Portonovo, una delle spiagge più selvagge della Riviera del Conero

La Spiaggia di Portonovo è una delle spiagge più rinomate e incantevoli della Riviera del Conero, situata in una baia naturale ai piedi del Monte Conero. Questa spiaggia è composta da ciottoli bianchi e sabbia, le cui acque cristalline assumono una splendida tonalità turchese.

Questa zona offre scorci mozzafiato, con il verde della vegetazione che si fonde con il blu intenso del mare Adriatico.

È una destinazione popolare tra i locali e i turisti, grazie alla sua bellezza naturale e alle strutture ricettive presenti, come ristoranti, bar e servizi balneari. Portonovo si trova a circa 15 minuti di auto dal centro di Ancona. È facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, come il treno o gli autobus.

Spiaggia di Mezzavalle

A un paio di chilometri di distanza da Portonovo c’è la Spiaggia di Mezzavalle, un’altra delle spiagge più incontaminate della Riviera del Conero. Per raggiungere la Spiaggia di Mezzavalle, è necessario percorrere uno dei due sentieri che si snodano lungo il Monte Conero. Il primo sentiero parte dalla baia di Portonovo, mentre il secondo ha inizio a Varano.

Entrambi i percorsi richiedono circa 20-30 minuti di cammino, ma la fatica viene ampiamente ripagata dalla bellezza del luogo. Nonostante la sua natura selvaggia, Mezzavalle offre alcuni servizi essenziali, come un bar ristorante e un’area per il noleggio di attrezzature per lo snorkeling e altre attività acquatiche. È inoltre possibile praticare il trekking o l’arrampicata sulle scogliere circostanti, per godere di una vista mozzafiato sulla costa.

Spiaggia Urbani

La Spiaggia Urbani è una delle spiagge più belle della Riviera del Conero, situata nel comune di Sirolo. Questa incantevole spiaggia è una piccola insenatura racchiusa tra scogliere ricoperte di vegetazione mediterranea. La sua forma a mezzaluna crea un’atmosfera intima e accogliente.

La spiaggia è accessibile sia a piedi che con un servizio navetta durante la stagione estiva. La superficie della spiaggia è costituita da ghiaia fine e ciottoli, ed è perciò consigliabile l’uso di ciabatte o scarpette da mare.

Nonostante sia una spiaggia di dimensioni ridotte, offre tutti i servizi necessari, come ombrelloni, lettini e bar, ed è adatta anche per una vacanza al mare con i bambini. Nelle vicinanze si trovano sentieri per escursioni a piedi o in mountain bike, che permettono di esplorare l’entroterra del Parco Regionale del Conero.

Il delizioso borgo di Sirolo, situato a pochi passi dalla spiaggia, offre l’opportunità di gustare la genuina cucina marchigiana in uno dei suoi caratteristici ristoranti.

Consigli utili

Come abbiamo specificato in questo articolo, alcune spiagge della Riviera del Conero sono accessibili solo via mare o tramite sentieri escursionistici. Verifica le modalità di accesso prima di partire. Per le spiagge più selvagge, è consigliabile portare con sé tutto il necessario, compresa l’acqua e qualcosa da mangiare sotto l’ombrellone.

La bellezza della Riviera del Conero dipende dalla sua natura incontaminata. Ricorda di rispettare l’ambiente e di non lasciare rifiuti. La Riviera del Conero ti aspetta con le sue meraviglie, pronta a offrirti momenti di puro relax e indimenticabili avventure al mare.