Codici sconto: acquisti online e risparmio in sicurezza

Come utilizzare i codici sconto per risparmiare sugli acquisti online, evitando truffe e garantendo la tua sicurezza. Ecco dei consigli pratici per trovare le offerte migliori e comprare in modo consapevole.

Negli ultimi anni, lo shopping online è diventata un’attività sempre più praticata, non solo dai singoli individui, ma anche dalle famiglie. Infatti, viste le mille attività che occupano l’intera giornata preferiscono utilizzare questa modalità per ricevere comodamente a casa i propri acquisti. Questa tendenza è dimostrata anche dai numeri. Consultando le stime di Osservatori.net del Politecnico di Milano è possibile notare un incremento sostanziale degli acquisti su Internet sia dei beni che dei servizi. Ad esempio, il turismo e i trasporti hanno assistito a un aumento del 25% dal 2022 al 2023, con ben 19,2 miliardi di euro spesi in questi settori. I beni materiali invece hanno raggiunto una crescita dell’8%, stabile, ma più debole rispetto al turismo, sebbene la spesa ammonti a 35 miliardi in totale.

Insomma, la spesa online aumenta sempre di più e il motivo principale è la possibilità di risparmiare in vari modi, in primo luogo utilizzando i codici sconto o coupon promozionali. Che si tratti di acquistare abiti, cibo, accessori o viaggi, l’opportunità di ridurre il totale del carrello è sempre molto allettante. Eppure, è bene considerare alcuni aspetti prima di usare un coupon. Quali sono? E, soprattutto, come risparmiare senza rischiare di cadere in una trappola ed essere truffati? Ecco alcune informazioni fondamentali da sapere.

Cosa dice la legge sui codici sconto?

Un codice promozionale, per essere considerato a norma di legge, deve soddisfare alcune caratteristiche specifiche. Come qualsiasi attività promozionale, infatti, è importante che il consumatore sia tutelato in ogni momento. In particolare, per essere legale un codice sconto deve prevedere:

la trasparenza, ovvero contenere offerte promozionali chiare e tutti i dettagli indispensabili perché il consumatore lo usi nel modo corretto, ad esempio la data di scadenza oppure eventuali limiti di utilizzo, nonché i termini e le condizioni; la conformità alle normative pubblicitarie, che stabiliscono che gli annunci devono essere veritieri e non ingannevoli; la protezione dei consumatori contro pratiche commerciali sleali; la responsabilità del commerciante, che deve garantire che i coupon proposti siano a norma di legge.

Tutti questi aspetti, dunque, dovrebbero essere controllati dai siti che pubblicano codici promozionali. Tuttavia, non sempre ciò accade. Infatti, molti di questi portali non sono gestiti in modo del tutto regolare, e anzi non tutelano per niente il consumatore finale.

Perché cerchiamo continuamente buoni sconto?

Sono state fatte diverse ricerche per cercare di capire perché l’uso di coupon attrae così tanto. Tutte, però, sono d’accordo sul fatto che ciò è legato al piacere del risparmio. Da un punto di vista psicologico, nel momento in cui le persone vedono il proprio carrello diminuire di prezzo solo per aver aggiunto un semplice codice sconto, è come se stessero facendo il miglior affare della loro vita. È proprio questa la ragione per cui tutti amano trovare e ricevere codici sconto, soprattutto se sono da aggiungere, per esempio, ad altre promozioni.

Un vantaggio anche per gli e-commerce

E i negozi online quale vantaggio traggono dall’utilizzo di coupon? In realtà, questa pratica è ottima anche per gli e-commerce stessi. Essi, infatti, traggono beneficio dal loro uso perché in questo modo i clienti saranno più propensi ad acquistare sul sito. In aggiunta, potranno convincersi anche a fare spese maggiori solo, ad esempio, per raggiungere una certa cifra di spesa. Anche la visibilità del sito assiste a notevoli incrementi. Molte persone, infatti, saranno spinte a visitare un certo e-commerce, anche solo per curiosità.

Quindi, se da un lato i buoni sconto avvantaggiano il consumatore che riesce a risparmiare, dall’altra sono un modo efficace per i siti online per aumentare la visibilità e le vendite.

Com’è nata la pratica dei codici promozionali?

I buoni sconto sono sempre esistiti, anche se in forme diverse. Nel XX secolo, infatti, con la nascita della pubblicità, si diffondono anche i volantini, che contengono offerte cartacee, da portare direttamente al negozio per ottenere lo sconto indicato.

A oggi, gli smartphone e gli altri dispositivi mobili hanno semplificato ancora di più il processo. Basta infatti scaricare una app per generare codici sconto unici e personali da usare in modo facile e veloce, in base a quello che desideriamo acquistare.

Inoltre, alcuni strumenti digitali possono aiutare gli e-commerce stessi. Per esempio:

i sistemi di gestione clienti;

le tecnologie di tracciamento e analisi;

l’intelligenza artificiale.

Tutti questi sono in grado di ottenere dati e informazioni sugli usi e sulle abitudini dei consumatori, permettendo ai negozi di adattare le proprie offerte. Per esempio, la tecnologia beacon consente di monitorare la presenza di dispositivi all’interno di un certo raggio. Questo significa che se ci si trova in prossimità di un punto vendita, è possibile ricevere una promozione speciale e usarla in quel negozio.

Piattaforme per coupon: un esempio positivo

Tra le varie opportunità di trovare codici sconto online, alcuni siti dedicati a questo si sono distinti grazie alla loro affidabilità, chiarezza e trasparenza. Uno tra questi è la piattaforma di codici sconto Discoup.com, che raggruppa coupon di centinaia di negozi online in Italia, Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti. Perché proprio questo esempio? Il motivo è che i numeri dei negozi proposti da Discoup.com parlano chiaro. Tra i principali vantaggi, molti e-commerce disponibili su questo sito hanno assistito a:

un aumento del numero di visite e quindi della visibilità del loro marchio;

una crescita significativa delle vendite.

Addirittura, un brand che opera nell’ambito dello sport ha visto aumentare il proprio fatturato del 30% dal 2022 al 2023. Si tratta di un esempio concreto che dimostra il miglioramento che i buoni promozionali possono portare ai negozi online, grazie alla fidelizzazione dei clienti.

Dove trovare i codici sconto

A questo punto, è necessario capire dove si possono trovare i buoni sconto, perché siano sicuri e affidabili e per evitare dunque di cadere in trappole o proposte poco oneste.

Modi per scovare i buoni promozionali

Ci sono diverse opzioni per trovare buoni sconto online. In particolare, si può facilmente scegliere tra:

seguire le pagine social dei propri marchi preferiti, per esempio su Instagram, Facebook o TikTok, se iscritti;

iscriversi alla newsletter del sito, per ricevere continui aggiornamenti su promozioni e offerte disponibili;

consultare una piattaforma dedicata ai coupon, come Discoup.com, affidabile e sicura che, oltre a includere i codici sconto, propone anche le istruzioni dettagliate su come usarli correttamente sul sito del brand;

partecipare a un forum online, ovvero un luogo virtuale in cui scambiare informazioni e codici sconto con altri utenti online.

Attenzione alle truffe online

Così com’è semplice trovare buoni sconto online, a volte, purtroppo, succede anche d’inciampare in truffe, o proposte non veritiere. Alcune accortezze per tutelarsi sono:

leggere attentamente i termini e le condizioni di ogni coupon per controllare eventuali limiti;

utilizzare solo i siti affidabili, che si tratti delle piattaforme che propongono i coupon, o dei negozi online;

controllare quando scade il buono;

confrontare le offerte proposte da vari portali, per verificare che si tratti di uno sconto reale e utilizzabile.

Infine, bisogna prestare molta attenzione ai dati personali comunicati, come l’indirizzo e-mail, oppure il nome e il cognome. Per questo motivo, è bene scegliere i negozi e i siti di buoni sconto noti e utilizzati da un ampio pubblico di consumatori. Se non siete certi dell’affidabilità, non esitate a informarvi più nel dettaglio.