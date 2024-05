Vi siete accorti di come, dai loro esordi ad oggi, alcune star abbiano cambiato totalmente look? Scopriamo insieme le trasformazioni fisiche di alcune celebrità di Hollywood e italiane

Molte star nel corso degli anni hanno cambiato drasticamente il loro aspetto, reinventando completamente il loro look. Alcune lo hanno fatto perdendo peso, altre invece hanno scelto di sottoporsi a interventi di medicina o chirurgia estetica.

Anche se negli ultimi anni ha preso piede la filosofia del body positive, che insegna ad accettare il proprio fisico così com’è, è importante anche sottolineare che non c’è nulla di sbagliato nel cambiare il proprio aspetto. Alcune star hanno semplicemente cambiato look per motivi personali. In fondo la bellezza è soggettiva, e ciò che una persona considera un miglioramento, un’altra potrebbe non vederlo come tale.

Star di Hollywood che hanno cambiato look: Renée Zellweger

Una delle star che hanno cambiato drasticamente il proprio look nel corso degli anni è Renée Zellweger. All’inizio della sua carriera, nel film “Il diario di Bridget Jones” con le sue curve morbide ha incarnato perfettamente l’immagine della donna inglese un po’ impacciata ma proprio per questo affascinante.

Dopo il successo del primo film nel 2001, Bridget Jones è diventata una serie e l’attrice ha iniziato a sperimentare diverse acconciature e tagli, dai lunghi capelli sciolti ai caschetti corti e sbarazzini.

La Zellweger ha poi sbalordito il pubblico quando nel 2014 è apparsa con un aspetto decisamente diverso, con labbra più piene e zigomi più pronunciati. C’è chi ha ipotizzato che abbia fatto ricorso alla chirurgia plastica, ma lei ha sempre categoricamente smentito.

Renée Zellweger non ha mai avuto paura di reinventare il suo aspetto per adattarsi ai diversi ruoli cinematografici, arrivando a subire trasformazioni estreme. Nel film “Judy” del 2019, che è valso a Renée Zellweger l’Oscar come migliore attrice, l’attrice ha adottato un look completamente diverso grazie ad una parrucca bruna e ad un team di make-up artist che ha riprodotto le caratteristiche del viso dell’iconica e sfortunata Judy Garland.

Star di Hollywood che hanno cambiato look: Meg Ryan

Meg Ryan è stata una delle attrici più amate degli anni ’90, grazie al suo aspetto acqua e sapone e al suo carisma da “ragazza della porta accanto”. Il taglio di capelli più iconico di Meg Ryan è stato senza dubbio lo shag cut che ha sfoggiato in film come “Harry, ti presento Sally” e “Insonnia d’amore”.

Un look sbarazzino e spettinato che è diventato un vero e proprio trend di moda, copiato da molte donne. Negli anni 2000, Meg Ryan ha iniziato a sperimentare con look più audaci e sofisticati. Ha optato per tagli più corti, abbracciando uno stile più edgy rispetto al passato.

Nel corso degli anni però il suo aspetto è cambiato notevolmente, sollevando anche parecchie critiche. Alcuni evidenti interventi di chirurgia estetica non sono stati accolti positivamente dal pubblico, che ha faticato a riconoscere l’attrice con i suoi nuovi lineamenti.

Ultimamente Meg Ryan sembra aver fatto un passo indietro per tornare a un look più naturale. Ha lasciato crescere i capelli e ha optato per uno stile più rilassato, lontano dai riflettori di Hollywood.

La trasformazione delle sorelle Kardashian

Parlando di star che hanno cambiato look, come non citare due delle sorelle del clan Kardashian? Iniziamo proprio da Kim, famosa per aver reinventato molte volte la sua immagine, sia attraverso i capelli che con il trucco e lo stile. Negli anni 2000, Kim Kardashian era nota per il suo look semplice e giovanile, caratterizzato da jeans a vita bassa, top succinti e accessori appariscenti. Man mano che la sua fama è cresciuta, il suo stile si è evoluto divenendo più sofisticato e audace.

Nel 2011, dopo il matrimonio con Kanye West, Kim ha subito un cambiamento radicale. West l’ha introdotta nel mondo dell’alta moda, convincendola ad abbandonare i pattern eccessivi e i gioielli vistosi a favore di uno stile minimalista e di tendenza.

Nel 2021, dopo il divorzio da West, Kim ha continuato a sperimentare con il suo stile, abbracciando trend audaci come il look total black Balenciaga e persino rasandosi i capelli. Nel 2023 poi è apparsa sul red carpet del Met Gala imitando Marilyn Monroe, con un’inedito colore di capelli biondo platino, che ha sfoggiato anche al Met quest’anno.

Come è cambiata Kylie Jenner negli anni

La più giovane delle sorelle Kardashian-Jenner è un’altra delle star che hanno cambiato look negli anni. Da semplice adolescente a imprenditrice beauty miliardaria, il suo stile si è evoluto di pari passo con il suo percorso di vita. All’inizio della sua carriera, nel reality show “Al Passo con i Kardashian”, Kylie aveva un aspetto fresco e naturale. Indossava abiti casual e minimal, sperimentando con outfit giovanili e alla moda. Nel 2014 Kylie ha poi abbracciato un’estetica più audace, sfoggiando una chioma rosa e make-up più accesi.

Questo periodo, noto come l’era “King Kylie”, ha segnato l’inizio della sua trasformazione in un’icona di stile.Con il lancio del suo marchio di cosmetici Kylie Cosmetics nel 2015 il suo stile si è evoluto verso look più sofisticati e glamour.

Abiti attillati, tacchi a spillo e make-up elaborati sono diventati il suo marchio di fabbrica. Dopo la nascita della figlia Stormi nel 2018, Kylie ha adottato uno stile più casual e confortevole, abbracciando outfit sportivi e minimal, senza mai rinunciare però al suo amore per i look audaci sui red carpet.

Star che hanno cambiato look, la metamorfosi di Adele

La pluripremiata cantante britannica Adele ha vissuto una vera e propria trasformazione nel corso degli anni. Agli esordi della sua carriera sfoggiava uno stile casual e spontaneo, con abiti semplici e maquillage minimale. Il suo look rispecchiava la naturalezza di una giovane artista indie alle prime armi.

Con il successo globale del suo album “21” nel 2011, Adele ha iniziato ad apparire sempre più spesso sui red carpet. È in questo periodo che ha abbracciato uno stile più glamour e sofisticato.

Ma il vero punto di svolta è nel 2019 quando Adele, dopo aver superato alcuni momenti difficili nella sua vita privata, ha deciso di rinnovarsi completamente. Ha perso peso in modo considerevole, acquistando una silhouette più snella, e ha rinunciato ai suoi iconici ricci castani per un’acconciatura bionda e liscia.

Oggi, Adele ha perfezionato uno stile elegante e senza tempo che si adatta perfettamente alla sua immagine di diva contemporanea. Ama indossare abiti couture di grandi maison di moda come Schiaparelli, Armani e Valentino, scegliendo look sofisticati e di tendenza. Tuttavia è rimasta fedele alle sue radici, mantendendo sempre un tocco di naturalezza e semplicità nel suo modo di presentarsi.

Una star italiana che ha cambiato tante volte look: Arisa

Parlando di star che hanno cambiato look non possiamo non citare due grandi artiste italiane: Arisa e Noemi. Dai suoi esordi a oggi, Arisa ha sfoggiato una varietà di look diversi, cambiando sia il taglio dei capelli che lo stile di abbigliamento. Chi la ricorda con il caschetto nero, gli occhialoni e gli abiti bon ton sul palco di Sanremo 2008, quando cantava “Sincerità”?

Lo stile semplice di Rosalba negli anni si è evoluto, è diventato più glamour, con abiti eleganti e make-up elaborati. La cantante stessa ha spiegato che questi cambi di look non sono solo una questione estetica, ma riflettono anche la sua crescita personale.

In un’intervista ha dichiarato: “Volevo sentirmi bella, a mio agio con me stessa”. E proprio la sua capacità di rinnovarsi e non avere paura di sperimentare con il proprio aspetto è ciò che la rende un’artista autentica e molto amata.

Noemi, un’altra star della musica che ha cambiato look

Noemi è un’altra artista italiana che ha cambiato molte volte look nel corso degli anni. All’inizio della sua carriera nel 2009, la sua immagine era caratterizzata da un look casual e giovanile. Con il passare del tempo, però, Noemi ha adottato uno stile più sofisticato e glamour.

Negli anni ha continuato a sperimentare con diversi stili, passando da look più rock a outfit più eleganti e raffinati, sfoggiando anche tagli e acconciature audaci. Nel 2021 poi, grazie al metodo Tabata, ha perso molti chili. Questo cambiamento fisico le ha permesso di indossare abiti più aderenti che mettono in risalto la sua nuova silhouette.

Questi sono solo alcuni esempi, ma molte altre star di Hollywood e italiane hanno cambiato look e sperimentato con il proprio aspetto, dimostrando come rinnovare la propria l’immagine possa essere uno strumento di comunicazione potente, oltre che un modo per sentirsi più a proprio agio con sé stesse.