Il tuo partner ha un punto debole, lo rivela il suo segno zodiacale

Gli astrologi rivelano il punto debole di ciascun segno zodiacale. Scopri la “falla del sistema” di ciascun rappresentante dello Zodiaco.

Le stelle si sono pronunciate sul punto debole che perseguita ciascun segno zodiacale. Tutti noi abbiamo un punto debole e nessuno può sfuggire a quei nostri “comportamenti a volte debilitanti”, anche se li conosciamo perfettamente.

Avere un punto debole significa avere una sorta di falla nel sistema che ci impedisce di operare correttamente, quei intoppi che rendono il tutto più complicato. A volte l’errore ci è noto e questo ci aiuta a contrastarlo, altre volte invece siamo ignari di quale sia il nostro reale punto debole. Per fortuna gli astri riconoscono bene i nostri punti deboli e le stelle fanno chiarezza e ci aiutano a comprenderci meglio.

Scopri qual è il punto debole del tuo partner a partire dal suo segno zodiacale

In questo articolo capirai qual è il tuo punto debole e quello del tuo partner in relazione all’appartenenza al segno zodiacale e potrai fare tesoro di questa scoperta per migliorare la tua relazione sentimentale, ma anche te stesso.

Ecco il punto debole di ogni segno zodiacale:

Ariete:

Chi ha a che fare con un nativo dell’Ariete sa quanto questo segno sia audace, allo stesso tempo dinamico ed impulsivo. Il suo punto debole è il suo ego, ha sempre bisogno di nutrirlo e quindi sente sempre il bisogno di sentirsi ammirato ed apprezzato dal suo partner e da chiunque lo circonda. Se vuoi usare il suo punto debole per migliorare la vostra relazione, gli astri ti consigliano di ascoltare attentamente quando l’Ariete ti parla dei suoi successi e di farti sfuggire qualche complimento.

Toro:

Il nativo del Toro invece è un segno molto leale e molto gentile, il suo punto debole è l’indecisione. Affinché la vostra relazione duri, devi imparare l’arte della pazienza e lasciare che il toro si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno per prendere le sue decisioni.

Gemelli:

I Gemelli sono molto socievoli e divertenti. Con loro non ci si annoia mai. Sono dei compagnoni che non amano la routine. Il loro punto debole è quello di necessitare di una valvola di sfogo. Se vuoi andare d’accordo con un Gemelli, devi aiutarlo a trovare il modo di sfogare tensione e nervosismo perché tende ad accumularli.

Cancro:

Tra tutti i segni dello Zodiaco, il Cancro è il segno che tiene maggiormente alla famiglia. È un segno introverso e timido. La timidezza e l’insicurezza sono il suo punto debole, questo segno fa fatica ad aprirsi agli altri e lo fa solo quando è totalmente sicuro della persona che ha accanto di essere amato e di non temere che venga respinto. Se vuoi usare il suo punto debole a favore della vostra relazione, cerca in tutti i modi possibili di nutrire la sua fiducia in se stesso. Questo lo fa stare veramente bene.

Leone:

Il nativo del Leone è senza dubbio molto generoso, ma allo stesso tempo è presuntuoso ed egocentrico. Sente che il suo posto è il centro del palcoscenico, sotto i riflettori e davanti ad un pubblico che lo applaude e lo ammira. Il suo punto debole è proprio questo, il bisogno di celebrità. Se vuoi andare d’amore e d’accordo con un Leone, la strategia vincente è quella di porgli tanti complimenti: più tu lo adorerai, più lui ti amerà.

Vergine:

Il nativo della Vergine è puntiglioso introverso molto preciso, fa fatica ad esprimere i suoi sentimenti e tende a meditare a lungo prima di agire in ogni ambito della sua vita. Se vuoi andare d’accordo con questo segno cerca di favorire l’ordine nella sua vita e di evitare ogni forma di confusione.

Bilancia:

Il segno della Bilancia non a caso viene rappresentato con questo strumento di misurazione. Il nativo della Bilancia ha sempre bisogno di mettere equilibrio nella sua vita. È un segno emotivo e molto comprensivo, pieno di idee e sempre a pianificare progetti che richiedono delle scelte ed è qui che si deve confrontare con il suo punto debole, l’incertezza. Questo segno ha difficoltà a prendere decisioni e ad affrontare i conflitti, preferendo evitare il confronto diretto. Se vuoi aiutare il tuo partner Bilancia a superare questo punto debole, offrigli il tuo supporto e la tua guida nella presa di decisioni importanti.

Scorpione:

Il nativo dello Scorpione Lo scorpione è un personaggio molto misterioso, il suo punto debole è la verità. E’ molto sospettoso e vuole vederci sempre chiaro. questo segno in coppia sta bene solo con un partner trasparente che non inizi alcun dubbio in lui. E’ un segno molto geloso e possessivo, teme l’abbandono e la perdita del controllo delle situazioni. Se vuoi andare d’accordo con lui devi dimostrarti sempre presente e fedele, in modo da rassicurarlo sulla tua sincerità e sulla solidità della vostra relazione.

Sagittario:

Il segno più ottimista di tutto lo zodiaco e anche il segno più generoso e comprensivo. Il suo punto debole è quello di essere eternamente alla ricerca del modo per migliorare la sua vita a livello professionale ed economico. Se vuoi renderlo felice cerca di essere un partner combattivo.

Capricorno:

Il capricorno è un segno molto cauto che investe la maggior parte dei suoi sforzi per migliorare la sua vita lavorativa e i suoi guadagni. A livello emotivo è uno dei segni che ha più bisogno di affetto anche se sembra molto freddo. La sensibilità è il suo punto debole, è un segno che ha sempre bisogno di sentirsi amato.

Acquario:

L’acquario è molto spontaneo originale e ha sempre bisogno di sentirsi libero, detesta sentire obblighi o legami che lo tengono incatenato. Questo segno non ascolta nessuno e fa tutto di testa sua. Il suo punto debole è la libertà, se gli farai mancare la libertà nella vita lo condannerai ad una esistenza molto infelice.

Pesci:

Il nativo del Pesci è un segno timido compassionevole e molto sensibile. La sensibilità il suo punto debole. Questo segno non deve mai sentire la mancanza di abbracci carezze e sostegno a livello emotivo, non ha bisogno di cose materiali per essere felice ma di sentirsi utile e amato da coloro che lo circondano.

Come vedi ogni segno zodiacale ha il suo punto debole, conoscere queste caratteristiche può aiutare a migliorare le relazioni interpersonali e a comprendere meglio se stessi. È importante ricordare che queste sono solo tendenze generali e che ogni individuo è unico e ha la propria personalità e sfumature. L’astrologia può essere uno strumento utile per lavorare sui nostri punti deboli e migliorare le nostre relazioni interpersonali ma non dovrebbe essere l’unica guida nella nostra vita.