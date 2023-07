Se fai parte di questi segni devi prendere le ferie a Luglio e ti spieghiamo il perchè

Secondo gli astrologi, il mese di luglio metterà alla prova tre segni zodiacali che sentiranno la necessità di fermarsi e prendersi del tempo per ricaricarsi.

Con l’arrivo del caldo alcuni segni zodiacali si sentiranno confusi e con la testa nel pallone. Secondo gli astrologi, avranno un urgente bisogno di staccare la spina e prendersi un momento di pausa.

Questi tre segni zodiacali potranno ripristinare la loro energia interiore solo allontanandosi da tutto e da tutti, questa è la chiave che gli permetterà di affrontare la vita con grinta e di sentirsi rinnovati.

Ecco chi sono i segni zodiacali che a luglio dovranno necessariamente staccare la spina

A Luglio Mercurio sarà nel segno zodiacale del Cancro. Questa movimentazione astrologica ci ricorda l’importanza di prenderci del tempo per noi stessi. Questo tempo serve a schiarire le idee, a tirare le somme, ad intraprendere una introspezione psicologica perché solo guardandoci dentro e ascoltandoci possiamo attingere agli effetti delle forze celesti.

L’astrologia è un modo per comprendere meglio noi stessi e il modo in cui le stelle influenzano la nostra vita. Secondo gli astrologi, i pianeti possiedono un potere illuminante che rigenera la vita con energie ed influenze sempre diverse sul nostro cammino. Stando ai transiti attuali, i segni che subiranno maggiormente gli effetti di Mercurio in Cancro sono tre. Per questi segni è tempo di concentrarsi esclusivamente su se stessi.

Leone: il primo segno a far parte di questa classifica è il Leone, che sicuramente in questi giorni si sentirà sopraffatto dalla mole di lavoro che lo attende. Questa sensazione aumenta lo stress e rende necessario trovare uno sbocco che li faccia rilassare. Gli astri consigliano di trascorrere del tempo all’aria aperta, di riconciliare una connessione con la natura, di andare a trovare amici e familiari che non si vedono da tempo o semplicemente di praticare un po’ di yoga. Qualunque cosa pur di prendersi una pausa dal trambusto della loro vita quotidiana.

Bilancia: il secondo segno ad avvertire il transito di Mercurio in Cancro è il nativo della Bilancia. Questo segno sente il peso della pressione. Questo è un periodo in cui la Bilancia viene chiamata a prendere decisioni importanti che lo fanno sentire come davanti ad un bivio. Prima di prendere qualsiasi decisione, gli astrologi gli consigliano di prendersi una pausa e di riflettere attentamente e per tutto il tempo necessario facendo chiarezza su pensieri ed emozioni. La Bilancia dovrebbe imparare a mettere da parte i suoi obblighi: questo è l’unico modo per ritrovare il suo amato equilibrio.

Gemelli: anche il nativo del Gemelli sente l’influenza del transito di Mercurio in Cancro. Il nativo del Gemelli in questi giorni si sente sopraffatto da molteplici responsabilità e doveri. Il Gemelli dovrebbe prendersi una pausa. Per lui, niente più programmi frenetici ma solo tempo libero, relax e connessione con se stesso.

Ad Agosto questi segni non avvertiranno più tutta questa pressione, ma è bene che ricordino che a Luglio è tempo di riposo. Come vedi, l’astrologia può aiutarci a comprendere meglio le nostre sensazioni e i motivi che influenzano tali stati d’animo. Se fai parte dei tre segni della classifica di oggi, ricordati che a luglio il tuo imperativo è relax.