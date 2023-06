Attento ad avere a che fare con loro: sono i segni più ipocriti dello zodiaco

Sai quali sono i segni più ipocriti dello zodiaco? Devi fare molta attenzione a frequentarli, potrebbero nascondere un secondo fine e ingannarti.

Una delle caratteristiche più comuni che riguardano l’essere umano è l’ipocrisia. La definizione di questo modo di vivere è questa: si tratta dell’arte di simulare ciò che non è reale, manifestando delle emozioni finte, spesso per un secondo fine. Un ipocrita è colui che esprime giudizi o opinioni che vanno in una direzione, ma poi si comporta esattamente nella maniera opposta. Un esempio facile? Hai mai conosciuto qualcuno che parlasse soltanto di sincerità, per poi scoprire che aveva sempre mentito? Ecco, quella persona era ipocrita, proprio perché predicava un determinato comportamento e poi si comportava nella maniera completamente contraria.

Gli ipocriti fingono anche per ottenere qualcosa. Fare una buona impressione al primo appuntamento o ad un colloquio di lavoro può essere importante, soprattutto se quella persona non è chi dice di essere. Gettare fumo negli occhi degli altri è un’azione tipica di una persona ipocrita. Ma come facciamo a riconoscere questi individui? Anche oggi, come è già successo in passato, proveremo a chiedere una mano alle nostre amiche stelle. Il segno zodiacale di appartenenza, infatti, può alterare il nostro carattere, rendendoci più o meno ipocriti. Ecco la classifica dei segni zodiacali più ipocriti, ci soffermeremo soltanto sulle prime tre posizioni. Credi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e scoprilo.

I segni zodiacali più ipocriti: ecco il podio

Siamo finalmente giunti al momento che tutti stavano aspettando: tra qualche secondo avrai la possibilità di scoprire quali sono i segni più ipocriti dello zodiaco. Prima di farlo, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: proprio come la classifica che abbiamo pubblicato ieri, anche questa raccoglie tutti i dati più importanti dei vari segni. Per questo motivo, non devi restarci male se dovessi comparire sul podio, andrà meglio la prossima volta. Non devi restarci male e restare fiduciosa, le stelle possono riservare delle sorprese in ogni momento, proprio quando non te lo aspetti.

Bilancia: il gradino più basso del podio è occupato dal segno della Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto ipocrita ed è bravo a nascondere i propri sentimenti. Inoltre, la Bilancia è uno di quei segni in grado di celare le proprie intenzioni. Dietro il comportamento di una persona nata sotto questo segno potrebbe esserci un secondo fine, soprattutto nell’ambito professionale. Bisogna fare molta attenzione, andarci con i piedi di piombo e assicurarsi che tutto sia a posto prima di fidarsi completamente. L’inganno è sempre dietro l’angolo con una persona della Bilancia, sempre pronta a trarre vantaggio attraverso la sua ipocrisia.

Acquario: al secondo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è piuttosto ipocrita, ma anche indifferente. L’Acquario finge di non avere interesse in qualcosa proprio quando la vuole con tutte le sue forze. È la sua tattica migliore, far abbassare l’interesse su un obiettivo gli consente di agire indisturbato e senza concorrenza. Inoltre, l’Acquario sa nascondere i propri atteggiamenti attraverso le parole. Dice una cosa e ne fa un’altra, questa cosa accade sempre! La sua competitività lo rende un avversario difficile da affrontare, non sai mai dove andrà a parare.

Gemelli: il primato va al segno dei Gemelli. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono meritatamente al primo posto in classifica e guardano tutti dal gradino più alto del podio. Questa vittoria potrebbe sembrare scontata, ma non è così. Forse qualcuno avrebbe pronosticato il Leone al primo posto, ma, come abbiamo già detto, le stelle riescono sempre a sorprenderci, in un modo o nell’altro. I nati sotto questo segno zodiacale sono imprevedibili e capricciosi. Inoltre, i Gemelli sanno nascondere le proprie intenzioni e manipolano il proprio interlocutore, portandolo esattamente dove vuole. Chi è nato sotto questo segno è in grado di ottenere tutto ciò che vuole attraverso l’inganno, ha una capacità di persuasione unica.