Momento nero per questi segni: periodo di grandi conflitti, meglio stare calmi fino al prossimo mese

Non è un buon momento per questi segni dello zodiaco. Anzi, è proprio un momento nero per loro! Non gliene riesce una, nemmeno per sbaglio. Dovranno pazientare ancora un po’ prima di essere baciati dalla buona sorte.

Ti è mai capitato di vivere un momento particolarmente difficile durante la tua vita? Quando accade, è sempre difficile uscirne, soprattutto quando sembra che non ci sia nemmeno una soluzione ai problemi che si accumulano lungo il cammino. Come se non bastasse, spesso succede di commettere degli errori a causa delle troppe pressioni, finendo per allungare a dismisura l’agonia. La luce in fondo al tunnel è sempre più lontana e, ad un certo punto, non si vede più. È scomparsa, insieme alle nostre speranze e al nostro ottimismo. C’è un quadro peggiore di questo? Vorremmo tanto risponderti in maniera positiva, ma purtroppo al peggio non c’è mai fine.

Alcuni segni dello zodiaco stanno per affrontare un periodo piuttosto complicato, pieno di insidie e di problemi. Sarà un percorso ad ostacoli difficile da superare, sarà necessario affidarsi a tutte le energie residue per uscirne, altrimenti saranno guai. Chiederemo una mano alle nostre amiche stelle per individuare i tre segni zodiacali che stanno per vivere un momento nero nelle loro vite. Proveremo a capire i motivi che li obbligheranno ad affrontare queste peripezie, suggerendo un modo per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Speri che il tuo segno non si trovi sul podio? Non ti resta che scorrere il testo verso il basso e rendertene conto da sola.

I segni che passeranno un momento nero: ecco la classifica

Siamo finalmente arrivati al momento che tutti stavano aspettando. Tra poco avrai la possibilità di scoprire quali sono i segni che stanno per vivere un momento sfortunato. Ci soffermeremo soltanto sul podio, quindi ti sveleremo i primi tre posti in classifica. Prima di procedere, è fondamentale che tu sappia un piccolo dettaglio: questa classifica è stata calcolata prendendo in considerazione gli aspetti più generici dei vari segni, quindi non devi buttarti giù di morale se il tuo segno dovesse salire sul podio. Forse potresti accontentarti sapendo che sei tra i segni migliori a letto, le stelle possono sempre riservare delle sorprese, proprio quando hai perso le speranze. Prendi tutto alla leggera e leggi la classifica.

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere molto forte e determinato. Il Leone vuole arrivare sempre primo al traguardo ed è disposto a tutto pur di trionfare. A volte, però, può succedere che i suoi tentativi di ottenere tutto ciò che desidera possano generare delle onde negative, in grado di rovinargli il futuro, almeno nel breve termine. Alcuni pianeti non sorridono al Leone in questo periodo dell’anno, quindi sarebbe meglio calmarsi e rimandare le sfide più importanti ad altri momenti. Adesso potrebbero arrivare delle cocenti sconfitte.

Bilancia: al secondo posto in classifica abbiamo il segno della Bilancia. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco vivrà un periodo pieno di emozioni nelle prossime settimane. Sembrerà di stare sulle montagne russe ma, facendo un resoconto finale, il bilancio sarà negativo. I nati sotto questo segno non riceveranno una bella notizia prossimamente. Anzi, il telefono squillerà per annunciare guai. Ci saranno molti contrattempi, alcuni dei quali riguarderanno la vita di tutti i giorni. Sarà necessario dotarsi di tanta pazienza e provare ad uscire, prima o poi finirà tutto.

Pesci: purtroppo, questo segno si trova al primo posto in classifica e sale sul gradino più alto del podio. I Pesci affronteranno diversi problemi nelle prossime settimane, ma sono stati distratti ultimamente e hanno rimandato troppi impegni. Questo loro comportamento ha generato un caos dal quale sarà complicato uscire, almeno in tempi brevi. Sarà l’occasione giusta per rendersi conto dei propri limiti e per imparare dai propri errori. Chi è nato sotto questo segno zodiacale non dovrà mai più entrare in vicende che non gli appartengono e non dovrà più pensare di poter reggere il mondo soltanto sulle proprie spalle. Chiedere aiuto non è sbagliato, in nessun caso, è importante non dimenticarlo mai.