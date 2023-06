Isola dei Famosi, arriva un nuovo naufrago: il web è in subbuglio

Un nuovo arriva porterà scompiglio sulla celebre isola. Ma chi sta arrivando? Ecco la notizia trapelata nelle ultime ore.

Mancano poco meno di due settimane al termine della diciassettesima edizione de L’isola dei Famosi, ma le sorprese non sono ancora finite. In queste settimane ne abbiamo viste di tutti i colori e la produzione si è vista alle prese con numerosi imprevisti, come il ritiro di sei naufraghi.

Infatti solo alcuni giorni dall’inizio del reality Claudia Motta ha dovuto abbandonare per infortunio. Quest’ultima è stata seguita da Marco Predolin, fuori per motivi di salute. Successivamente a fare le valigie è stato Simone Antolini, uscito anche lui per problemi medici. Cecchi Paone, con il quale era rientrato in coppia, ha deciso di lasciare a seguito del ritiro del compagno. Poi è stata la volta di Fiore Argento, la quale ha abbandonato il gioco per infortunio, e circa due settimane fa si è ritirato uno tra i favoriti alla vittoria, Marco Mazzoli.

Insomma, queste edizione è stata piena di sorprese e scontri tra i vari naufraghi, anche se in termini di ascolto ha deluso le aspettative di Mediaset. Infatti secondo alcune voci il prossimo anni Ilary Blasi, al timone del programma da tre anni, potrebbe essere sostituita ma queste finora sono semplici speculazioni. C’è una notizia ufficiale però, uscita nelle ultime ore, che prevede l’arrivo sull’isola di un nuovo naufrago. Scopriamo insieme i dettagli.

Un nuovo arrivo

Mancano solamente due puntate alla finale e il cerchio si sta restringendo. Tra i favoriti troviamo il noto conduttore radiofonico de Lo Zoo di 105 Marco Mazzoli, seguito dall’ex rugbista Andrea Lo Cicero. Al momento l’unica naufraga che si è assicurata la finale è Pamela Camassa, vincitrice dell’ultima prova leader, mentre ad un passo dalla finale è stato eliminato Fabio dei Jalisse, anche se la moglie Alessandra ancora in gioco e lotterà insieme agli altri per aggiudicarsi il montepremi di 100 mila euro.

Tra le favorite dal pubblico c’è anche la ex suora e vincitrice di The Voice, Cristina Scuccia, che nel corso del reality ha fatto delle rivelazioni piuttosto inaspettate. Infatti ha dichiarato che sta frequentando una persona, una notizia che pochi si sarebbero aspettati di sentire. Ma ci sono altri dettagli svelati anche da altri naufraghi, come il desiderio di Pamela di diventare mamma, o il rapporto difficile di Mazzoli con il padre. Insomma, in queste settimane i concorrenti hanno mostrato un nuovo lato di sé ai telespettatori, i quali tra pochi giorni dovranno votare il vincitore.

Poche ore fa però la produzione de L’Isola dei Famosi ha fatto sapere che un nuovo naufrago si aggiungerà al gruppetto rimanente. Si tratta di Fabio Alisei, grande amico e collega di Mazzoli, lo stesso che era spesso presente nello studio di Cologno Monzese durante le puntate. Ovviamente sarà una visita temporanea, ma sicuramente a Marco farà piacere rivedere uno dei suoi più grandi amici.