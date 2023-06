Libera la casa dagli insetti più fastidiosi: con questo rimedio naturale te ne sbarazzi in un attimo!

Se utilizzi questo trucco davvero semplicissimo non avrai insetti in casa. Addio insetti negli angoli di casa!

Gli insetti in giro per casa sono una vera tortura, soprattutto per chi non è un vero e proprio amante della natura e dei suoi ospiti. Non tutti infatti sono grandi estimatori di insetti ed aracnidi, molti ne sono anche assolutamente spaventati e non hanno particolarmente a cuore il dover convivere con loro.

Insetti e ragni infatti rientrano anche nella categoria di esseri viventi di cui spesse volte si sviluppano addirittura fobie. Quando poi però arriva il caldo le cose peggiorano di gran lunga visto che escono fuori gli insetti più fastidiosi di tutti, le blatte.

Con l’avvento dell’estate in molti comuni e molte città italiane si praticano opere di deblattizzazione. Questo avviene poichè in estate, attratte dall’odore della spazzatura e con le temperature giuste per loro escono allo scoperto e ci si può imbattere in una di loro. Le blatte infatti non raggiungono casa solamente perché magari non si è pulito a fondo. Assolutamente no. Le blatte possono essere trovate anche a causa del calore o magari per la presenza di fogne più vicine a casa. Le blatte possono trovarsi in casa per davvero svariati motivi.

Proprio a tal proposito bisogna utilizzare quindi un metodo per liberarsene. Questo è un metodo assolutamente naturale e che costa pochissimo. Scoprilo subito!

Vuoi liberarti delle blatte? Utilizza questo metodo facile e veloce. Non costa nulla!

Le blatte sono una vera e propria condanna per chiunque non ne sia piacevolmente colpito davanti alla loro presenza. Esse ci fanno interrogare su se abbiamo pulito a fondo casa, qui trovi un consiglio molto utile per farlo. Quando però ormai ci sono devi solo fare così.

Prendi delle foglioline di alloro, stropicciale una con l’altra in modo tale che emanino ancora di più il loro profumo. Questo serve per iniziare già a rilasciare l’odore che permetterà di proteggersi dalle blatte e togliere loro la possibilità di rimanere in casa.

Le foglie vanno poi spezzettate. L’alloro infatti va spezzettato in pezzetti piccoli. È meglio odiare degli strappi in modo che le foglie di alloro vengano ridotte in coriandoli. Tutto questo ti sarà utile per una distribuzione più equa del prodott.

A questo punto tutto quello che ti conviene fare è prendere una manciata di coriandoli e distribuirli a terra negli angoli di casa. La parte più conveniente è dietro il divano ed in prossimità dei tubi di scarico della cucina qualora abbiano una zona sporgente all’interno del muro. Conviene poi metterli anche nei lati del bagno. Alcune persone usano poi mettere una manciata di foglie di alloro spezzettate anche all’interno della tazza del bagno senza poi tirare lo sciacquone. In questo modo sembrerebbe assicurarsi una protezione maggiore fino anche poi il bagno non lo si utilizza perni propri bisogni.

Questo metodo risulta davvero efficace siccome l’alloro è un repellente naturale per le blatte. Qualora però la quantità di insetti è davvero troppa conviene poi rivolgersi a personale professionista per una disinfestazione!