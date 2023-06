Nessuno te lo dice, ma se il volo è in ritardo o annullato ti devono un sacco di soldi! Ecco come fare

Bisogna dirla proprio tutta. Quando un volo viene cancellato è tuo diritto avere un rimborso molto importante. Scopri di più!

Viviamo in una epoca di forti cambiamenti che sono a volte anche giornalieri. Ogni giorno ci sono novità e le scoperte si susseguono una dietro l’altra. Allo stesso tempo però sempre maggiore è la voglia di lanciarsi in nuove avventure e trovare quel qualcosa che ci ispiri maggiormente in uno di quei luoghi che non abbiamo mai visto prima. È sempre più diffusa infatti l’esigenza di viaggiare e scoprire posti nuovi. Nel farlo ovviamente non si fa che ricorrere sempre di più all’utilizzo degli aerei.

Questi infatti sono davvero utilissimi sia per una avventura mai fatta prima, sia magari più semplicemente per raggiungere i propri figli che vivono all’estero e non sono più in patria. Gli aerei sono ad oggi molto più accessibili di quanto lo erano prima. È un dato di fatto che ad oggi esistono molteplici compagnie a basso costo che a volte con pochi soldi ci riescono a portare ovunque vogliamo.

Le ore in aereo a volte sono interminabili e si riesce davvero a fare poco. Senza gli aerei però i trasporti su lunghe tratte non sarebbero proprio possibili. Quando però poi un volo viene cancellato, è nostro diritto chiedere un rimborso. Se perdiamo la possibilità di partire per una avventura o per raggiungere i nostri cari abbiamo almeno diritto ad un rimborso del danno!

Gli aerei non te lo dicono ma è così. Hai diritto ad un rimborso quando i voli sono cancellati!

Volare deve essere un piacere e non un problema. Qui trovi alcuni consigli in questo ambito davvero molto utili. Quando si tratta però di cancellazioni, bisogna essere severi e giusti su quelli che sono i propri diritti.

La normativa europea stabilisce che dopo due ore di ritardo del volo la compagnia aerea debba fornire snack e bevande ai passeggeri. Allo scattare invece del maggiore di tre ore di ritardo ci si aspetta un rimborso che va dai 250 ai 600 euro in base a quante ore avete dovuto attendere prima che il volo partisse.

Qualora poi il volo venisse posticipato al giorno successivo, è compito delle compagnie aeree trovare un locale per permettere il pernottamento dei passeggeri che dovevano prendere proprio quel volo. Se l’aereo arriva a destinazione invece con 3 ore di ritardo o più allora si può procedere con il chiedere un rimborso che va dai 250 a 600 euro in base ai kilometri percorsi.

Non finisce qui. Infatti ci sono regole anche per altre disposizioni e problemi. Qualora invece il volo fosse cancellato avere diritto invece al risarcimento del volo, ad un cambio di volo oppure ad un volo di ritorno qualora aveste già fatto uno scalo. Ovviamente il tutto è sempre condizionato da quelle che sono le circostanze eccezionali. In questo caso si parla di scioperi o problemi di carattere tecnico. Sul sito dell’Unione Europea potete poi trovare tutti i documenti necessari per chiedere il rimborso alla compagnia aerea facendo quindi reclamo.