Sei ancora in tempo per le unghie più belle della primavera: le fai da sola, sono le ombré!

Accendi di colore la primavera scoprendo come realizzare una favolosa manicure ombré, perfetta anche per l’estate: la tecnica semplicissima da seguire.

La primavera si conferma ogni anno la stagione dei colori. Per la gioia di chi non sopporta il grigiore invernale, già da qualche settimana si è riaperta la possibilità di respirare una nuova energia, che proviene direttamente dalla natura che si risveglia. Un’ondata di allegria che pervade lo spirito e anche il look, come sempre strettamente legato all’alternarsi delle stagioni. Anche le mani si lasciano contagiare da questo mood, che interpretano alla perfezione.

Con i mesi più caldi in arrivo, ci si può concedere ancora di assaporare tutto il clima primaverile, che si riflette sulle mani con gli elementi tipici del periodo. Immancabili le nuances pastello che regnano sovrane, dipingendo le unghie di bianchi, rosa, celesti, lilla, verdi, gialli e chi più ne ha più ne metta. Non mancano ovviamente le fantasie floreali e i design allegri e sbarazzini.

Ma nonostante di questi tempi la voglia di cambiare nail art praticamente ogni giorno si faccia sentire, non è poi una prospettiva sempre possibile. Svegliarsi ogni mattina con delle mani chic e diverse (magari anche abbinate al proprio outfit) è un sogno fin troppo costoso. Per questo molte scelgono di rinunciare agli appuntamenti dalla nail artist, optando invece per il classico fai-da-te. Non un’abilità per tutte, penserete, ma con il tutorial perfetto proveniente dal web potrete anche voi sfoggiare le unghie più belle della primavera-estate!

Divertiti a ricreare l’effetto ombré: mani colorate e stupende in un batter d’occhio

C’è chi con smalti e pennelli non è mai andata troppo d’accordo, ma c’è chi invece fin da piccola ha sentito il richiamo di questa arte. Dopotutto, almeno in estate, ci si può concedere di giocare con la bellezza, mettendosi all’opera con una nail art semplicissima. Il look a prova di principiante è l’effetto ombré. Un classico che per diversi anni ha spopolato, ma che torna in questa stagione ad essere protagonista della manicure. Nessun design elaborato che richiede conoscenze da professionista dunque, tutto ciò che occorrerà sarà un tocco di colore.

Seguendo il tutorial del canale TikTok “lightslacquer” è possibile scoprire come eseguire questa tecnica con un risultato strepitoso. Naturalmente più l’unghia sarà lunga e più si potrà giocare con la nail art. Per la perfetta combinazione di primavera si potranno utilizzare due smalti di colore pastello, come il lilla e il rosa. Il primo step sarà utilizzare lo smalto lilla per creare una base su tutta l’unghia. Si dovrà utilizzare poi una comunissima spugnetta per il trucco dove si applicheranno direttamente gli smalti scelti per la sfumatura.

In un angolino della spugna si userà il rosa, mentre intorno ad esso una fascia di lilla. Non resta a questo punto che picchiettare il colore delicatamente su tutta l’unghia, seguendo una direzione verticale. E se il colore è andato fuori dall’unghia tingendo anche le cuticole, nessun problema. Basterà utilizzare un pennellino da intingere in un po’ di acetone. Passandolo attorno all’unghia ogni residuo di smalto si dissolverà semplicemente. Una volta che l’unghia sarà completamente asciutta, un top coat lucido concluderà il tutto. Per creare delle unghie diverse e fantasiose, sarà sufficiente posizionare i colori in modi differenti e applicarli in diverse zone dell’unghia. Una nail art che vi farà innamorare!