Se sei razionale, cerca un partner di questo segno: sono i più impulsivi, sarete una coppia ben bilanciata

Credi di essere troppo razionale e vorresti dei partner più impulsivi? Ecco a quali segni dello zodiaco dovresti affidare il tuo destino, sarete perfetti in coppia.

La razionalità è una qualità abbastanza rara, soprattutto in amore. L’amore ci fa compiere spesso dei gesti folli, che non faremo mai nella vita di tutti i giorni. Quando c’è un sentimento forte è normale che escano fuori tutte le nostre pulsioni, comprese quelle che non vorremmo mostrare mai agli altri. Ma non possiamo gestire l’istinto, compare improvvisamente ed è impossibile restare calmi o ragionare. Alcuni ci riescono, altri ci provano, altri ancora non sanno neanche cosa significhi contare fino a dieci prima di aprire la bocca. Anzi, spesso non arrivano nemmeno a due e creano spesso situazioni imbarazzanti.

Ma essere impulsivi e affidarsi all’istinto permette anche di trovare soluzioni geniali nei momenti più complicati. Una persona istintiva riesce spesso ad uscire da situazioni difficili in un attimo, affidandosi al proprio intuito. Oggi vogliamo parlare proprio degli impulsivi, ma lo faremo in un modo molto particolare e divertente. Il nostro intento è quello di segnalarti i segni dello zodiaco più impulsivi, soprattutto in amore. Se sei una persona razionale, forse dovresti cercare un partner nato sotto uno di questi segni. Ci soffermeremo soltanto sul podio, pensi che il tuo segno meriti di trovarsi nelle prime tre posizioni in graduatoria? Scorri il testo verso il basso e scoprilo.

I segni zodiacali più impulsivi: ecco quali sono

Siamo finalmente arrivati al momento di svelare quali sono i segni zodiacali più impulsivi. Se sei una persona particolarmente razionale, dovresti scegliere uno di questi tre segni come partner, formereste una coppia perfetta. Prima di andare avanti, è importante ricordare che le nostre classifiche sono state calcolate prendendo in considerazione le caratteristiche più importanti dei vari segni, quindi potrebbe capitare di essere presente nella classifica di ieri e assente in quella di oggi. Prendi tutto alla leggera, ricordando che le stelle potrebbero riservarti delle sorprese in ogni momento, proprio quando non te lo aspetti.

Leone: al terzo posto in classifica c’è il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere molto forte e determinato, si affida sempre all’istinto ed è molto impulsivo. Forse potrebbe sorprendere vedere il Leone soltanto al terzo posto, molti lo avrebbero piazzato più avanti in classifica, ma ci sono dei segni ancora più impulsivi. Il Leone usa l’istinto quando si sente in pericolo, soprattutto se si trova in una competizione o all’interno della sfera professionale. In amore non è così, o comunque non sempre. È meno istintivo e ascolta di più il suo cuore, pur dimenticando spesso di utilizzare la sua parte più razionale.

Sagittario: al secondo posto in classifica abbiamo il segno del Sagittario. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sono difficili da accoppiare con altri segni, ma in questo caso sarebbero perfetti accanto a chi usa di più la razione. Il Sagittario è un segno che ha una grande voglia di libertà, non accetta il compromesso e difficilmente fa un passo verso il proprio partner. O si fa tutto ciò che dice o non se ne fa niente, questa è la mentalità. Questo segno, soprattutto in amore, è tutto istinto, ma va benissimo con chi è più paziente. Quando due persone con un carattere così diverso si incontrano può scattare la scintilla. Sarà vero amore?

Ariete: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dell’Ariete. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono i più impulsivi di tutti. L’Ariete usa l’istinto ogni volta che si trova in difficoltà oppure quando non sa come uscire da una situazione imbarazzante. Se c’è un profumo diverso sulla camicia, l’Ariete farà infiniti giri di parole, ma riuscirà a farsi credere dal partner in qualche modo. Come fa? Usa l’istinto e gli impulsi che arrivano dal suo cervello. Questo segno è molto veloce quando deve prendere una decisione, compensa la lentezza di una persona razionale e, per questo motivo, rappresenta una coppia perfetta con chi ha bisogno di un po’ di tempo in più per ragionare.