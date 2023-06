Se depili le parti intimi fai molta attenzione: rischi di contrarre patologie serissime!

Se fai molte volte la depilazione delle parti intime devi fare assolutamente attenzione. Potresti correre dei rischi molto gravi!

Per il benessere del proprio corpo si tengono sempre in considerazioni molteplici cose da fare. Ci sono metodi che riguardano trucchi per la cura dei capelli, per quella delle sopracciglia, delle ciglia e così via. Ovviamente si può tranquillamente parlare di cura delle unghie, delle mani, dei piedi e ancor più discussa la cura della pelle. Quando si tratta infatti di quest’ultimo argomento non si può che non considerare l’aspetto inerente alla depilazione. La depilazione di gambe, braccia, altre parti del corpo e le parti intime sono quindi sempre argomento di discussione.

Quando si parla infatti di depilazione si prende in considerazione quella parziale e quella totale soprattutto inerenti alle parti intime. In questo caso infatti c’è chi preferisce depilare il minimo indispensabile e chi invece si depila totalmente e si spinge quindi fino a quella totale. Sono scelte che portano però ovviamente a conseguenze completamente diverse. Proprio per quanto riguarda la depilazione totale delle parti intime ci sono infatti molteplici rischi in cui le persone possono incorrere una volta che l’hanno fatta.

Ci sono infatti delle complicazioni che sono assolutamente inaspettate. Invece però ci sono e bisognerebbe saperlo prima di procedere con una depilazione totale delle parti intime. Tieni ben a mente quanto segue e fanne tesoro!

La depilazione totale delle parti intime fa male? Scoprilo così!

La depilazione delle parti intime fa parte di una serie di metodi per la bellezza del corpo ed anche a volte per funzionalità. Qui puoi trovarne uno su uno scrub fantastico e davvero molto utile per te. Per quanto riguarda la depilazione totale delle parti intime invece devi sapere assolutamente questo.

Se togliamo i peli dalle parti intime infatti rischiamo di contrarre infezioni da funghi e lieviti. Questo tipo di infezioni possono infatti comprare irritazioni ed infiammazioni della cute soprattutto quella sensibile. Questo si tradurrebbe in un dolore che non ci permetterebbe di vivere il nostro quotidiano con facilità.

I peli pubici infatti svolgono una funzione davvero molto particolare. Mantengono la giusta umidità nella zona intima ed inoltre ha un ruolo di difesa arriva contro agenti e germi esterni. È un aspetto questo davvero molto importante siccome è la nostra difesa primaria nelle parti intime e non va per nulla presa sotto gamba.

La depilazione totale può poi anche portare nelle parti intime follicoliti, ascessi, lacerazioni, nonché poi anche reazioni allergiche a cerette, rasoi, creme depilatorie. Ovviamente bisogna poi parlare anche delle pelli più sensibili. In questo caso i rischi sono ancora maggiori e bisogna davvero fare la massima attenzione.

Avere peli pubici inoltre aiuta anche ad agire da cuscinetto nel momento in cui si hanno rapporti intimi. I peli pubici infatti riducono gli arrossamenti post rapporti e permettono alla pelle di stressarsi molto di meno.

Queste sono alcune delle complicazioni dovute alla depilazione totale delle parti intime ed alcuni dei vantaggi che si hanno nell’avere i peli pubici. Bisogna quindi scegliere cosa fare con consapevolezza!