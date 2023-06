La Regina Rania vestita di nero al matrimonio del figlio: il motivo vi lascerà a bocca aperta

La mamma dello sposo si è presentata alle nozze del figlio ed erede al trono con un long dress nero. Scopriamo insieme la ragione.

Giovedì 1 giugno l’erede al trono di Giordania, Hussein, è convolato a nozze con la sua dolce metà, Rajwa, figlia di un imprenditore petrolifero dell’Arabia Saudita. Un giorno sarà proprio lei ad affiancare il marito nel ruolo di Regina, attualmente ricoperto dalla splendida Rania. Quest’ultima nel 1993 ha sposato l’allora Principe Abdullah, con il quale ha avuto ben quattro figli, il primo dei quali ha da poco pronunciato il fatidico sì.

SI è trattato di un evento a dir poco spettacolare, ed arriva solo due mesi dopo il matrimonio della secondogenita della coppia, Iman, convolata a nozze con un imprenditore di origine venezuelana. Trattandosi del matrimonio di un futuro Re, erano presenti anche i membri delle più importanti casate reali, tra cui il principe ereditario Frederick di Danimarca insieme alla moglie Mary, nata e cresciuta in Australia. Nemmeno il Re e la Regina d’Olanda, Willem-Alexander e Maxima, non sono voluti mancare alla cerimonia, così come il Re del Belgio, Philippe, anche se stavolta è stato accompagnato dalla figlia Elisabeth, la quale un giorno erediterà il trono.

A sorpresa si sono presentati anche i Principi del Galles, i quali non sono soliti partecipare ai matrimoni di altre Royal Families. E invece questa volta hanno deciso di stupire i sudditi e la stampa presentandosi in tutto il loro fascino. Anche se non si conosce la ragione che li abbia portati a partecipare, è risaputo che Kate, quando era piccola, è vissuta per un periodo di tre anni ad Amman, dove si è tenuta la cerimonia. La famiglia si era trasferita per il lavoro del padre, che a quel tempo era il manager della compagnia aerea della British Airways. Ovviamente non potevano mancare i genitori dello sposo, anche se la mamma Rania ha catturato l’attenzione per la sua scelta di indossare un abito nero.

Il look reale

Le nozze del Principe Hussein e della sua amata Rajwa sono state memorabili. Dopo la breve cerimonia, tenutasi presso il Palazzo Zaharan, in Amman, ai neo sposi è toccata la sfilata per le vie della città, dove nel frattempo si erano radunate migliaia di persone. Alla sera invece è iniziata la festa vera e propria, con centinaia di invitati, tra cui anche la First Lady americana, Jill Biden, e la figlia della coppia regnante d’Olanda, Catharina-Amalia, che tra poco festeggerà 20 anni.

Gli sposi, così come i genitori del Principe hanno fatto un rapido cambio d’abito, anche se la neo Principessa Rajwa ha sempre optato per un elegante abito bianco arricchito da dettagli floreali che le ricoprivano quasi interamente la silhouette e lo strascico. Ovviamente gli occhi erano puntati anche sulla suocera, Rania di Giordania, che per la festa ha scelto un sobrio long dress color crema abbellito da perline. Molti però sono rimasti perplessi dalla sua decisione di indossare un abito nero per la cerimonia.

A differenza di molte altre culture, il nero in Giordania viene percepito diversamente. Nella tradizione occidentale viene percepito come un colore tetro, solitamente scelto per i funerali. Invece, nel paese dove è nata e cresciuta la Regina, ha sempre avuto un’accezione positiva. Per il grande giorno dunque, la cinquantaduenne ha sfoggiato un abito lungo firmato Dior con dettagli in pizzo presenti lungo la schiena, sul collo e nelle maniche.

Il nero, per il popolo giordano e del Medio Oriente, rappresenta la fecondità, quindi è di buon auspicio indossarlo per un matrimonio. Non solo, il colore è presente anche nella bandiera del paese, quindi, indirettamente, la Regina ha voluto omaggiare il paese e la dinastia degli Abbassidi, la quale governò il mondo islamico per centinaia di anni. Non c’è alcun dubbio però che lo stile di Rania colpisce sempre nel segno e anche stavolta lo ha pienamente dimostrato.