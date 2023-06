Se hai la febbre non correre in farmacia, con il metodo dell’inzuppo ti passa in un attimo!

Se hai la febbre devi adottare un metodo semplice e naturale per farla abbassare prima di correre in farmacia. Scoprilo subito!

Quando si ha la febbre automaticamente cala il panico, la vista si offusca e non si fa altro che restare in disperazione. Ogni volta ci viene detto che una semplice febbre non fa male a nessuno e che passerà subito. In realtà però difficilmente si dà ascolto a queste parole in quanto la febbre è davvero insopportabile. Non è infatti così semplice gestirsi quando si ha l’influenza e la nostra febbre aumenta e ci tiene accaldati. Per non parlare di quanto a volte si odi il termometro.

Il senso di privazione di forza, l’assenza di energie, le vitamine che sembrano inutili e quella temperatura che proprio non accenna a volersi fermare dall’aumentare. Ovviamente ci sono diverse fasce di febbre e non bisogna preoccuparsi molto se la febbre è magari a 37 e qualche piccolo grado. Un caso completamente diverso è quando la febbre è a 38, 39 o ancora oltre. In questi casi ovviamente il panico cresce e la paura aumenta. Non bisogna però assolutamente lasciarsi a sé stessi.

C’è un metodo davvero molto semplice per far abbassare la febbre e mantenersi con una temperatura stabile. Basta solo seguire dei passaggi semplicissimi e si risolverà con tutta la calma che ti tornerà. Fai subito così!

Come abbassare la febbre con un metodo naturale e facile!

Se hai la febbre non andare in panico. Il metodo è davvero semplice. Fa parte di una sfilza di trucchi per la nostra salute in modo naturale, qui ne trovi uno molto interessante. Per la febbre devi invece fare così.

In principio si utilizzava mettere un asciugamano bagnato in prossimità della fronte. In questo modo si agiva direttamente sulla zona del cervello e da là si tentava di abbassare la temperatura di tutto il corpo. Inoltre, l’asciugamano bagnato sulla fronte dava anche una sensazione di sollievo maggiore. Sembra una carezza.

In realtà però non è questo il metodo più efficace. Mettendo le gambe dai polpacci in giù in acqua fredda riuscirai a stimolare la circolazione ed anche il sistema immunitario. In pratica devi fare una mini immersione delle gambe in acqua fredda. Magari con l’utilizzo di una bacinella alta.

Mettere le gambe in acqua fredda dal polpaccio in giù infatti ci aiuterà gradualmente ad attivare il sistema immunitario che sarà responsabile di combattere contro l’influenza e quindi ci permetterà di abbassare le temperature del nostro corpo. Il metodo è davvero molto semplice.

Attenzione però, non si può di certo stare con le gambe in acqua fredda per ore ore. Bastano davvero pochi minuti per dare una soluzione semplice alla temperatura del corpo che aumenta. Non bisogna però abusarne ed allo stesso tempo non va sottovalutata la portata medica che può avere una febbre. Quando la febbre è molto alta si può incorrere in davvero molto gravi problemi di salute. Se il tutto persiste bisogna subito rivolgersi ai medici!