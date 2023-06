Scarpe in tela sempre come nuove, in casa c’è tutto quello che mi serve

Con il caldo, la voglia di libertà significa anche poter indossare le scarpe di tela: se come fare fare per le macchie? Ecco tante soluzioni pratiche

Quando arriva la bella stagione, qual è una delle prime cose che tiriamo fuori dall’armadio o dalla scarpiera? Esatto, le scarpe di tela, fedeli compagne delle nostre giornate di tarda primavera ed estate fino ad autunno inoltrato.

Le amiamo perché sono pratiche, comode, anche molto leggere e quindi se partiamo per una vacanza non ci danno fastidio. Ma siamo sicuri di amarle veramente e di trattarle come meriterebbero? Quello che lo contraddistingue, specie nella versione in bianco, è la tendenza a sporcarsi facilmente. A differenza delle scarpe impermeabili, che hanno più facilità di resistere alle macchie e si lavano facilmente, in questo caso farle tornare come nuove è più complicato.

Ma non impossibile se conosciamo i trucchi giusti. E come spesso succede, sono le soluzioni fai da te, con quello che abbiamo in casa a risolvere molti problemi. Te lo dimostro con una serie di mosse semplici ma molto efficaci, buone per far tornare come nuove le nostre scarpe.

Partiamo con un ingrediente buono per tutti gli usi, il bicarbonato che ha un forte potere sbiancante e smacchiante. Quello che basta fare è prendere una ciotolina, versare un paio di cucchiai di bicarbonato e tanta acqua quanta ne serve per creare una specie di pasta molto densa.

Poi prendiamo una spugnetta di quelle che usiamo di solito in cucina, la intingiamo nella pasta e la strofiniamo bene su tutta la superficie delle scarpe in tela. Aspettiamo una decina di minuti, giusto il tempo utile per farla agire, poi laviamo le scarpe sotto un getto di acqua tiepida. Le mettiamo ad

asciugare sul balcone o in giardino e il gioco è fatto.

Scarpe in tela sempre come nuove, posso usare anche il latte

Ma ci sono anche altri rimedi tradizionali che funzionano alla grande con le scarpe di tela. Se siamo in presenza di macchie più resistenti, basterà prendere uno straccio di cotone leggermente imbevuto di aceto bianco. Lo passiamo con cura su ogni macchia e strofiniamo bene, alla fine le calzature torneranno come nuove.

Anche il succo di limone, ricco di acido citrico, arriva in nostro soccorso. In questo caso non ci serve nemmeno lo straccio. O meglio, tagliamo a metà un limone di medie dimensioni e poi come se fosse una spugnetta lo passiamo direttamente sullo sporco delle scarpe in tela. Strofiniamo vigorosamente, lo lasciamo agire anche in questo caso una decina di minuti e risciacquiamo, facendo poi asciugare le scarpe.

Forse non ci hai mai pensato, ma anche il sale grosso ci assicura una buona azione sbiancante. Per renderlo più efficace, anche se sembra strano, lo dobbiamo mescolare con il latte. Ne versiamo 1 litro in una bacinella aggiungiamo anche mezzo litro d’acqua e poco sapone liquido per i piatti. Infine due prese di sale grosso e mescoliamo tutto.

Alla fine immergiamo lì le scarpe in tela, le lasciamo per 3-4 ore e passato questo tempo le strofiniamo con una spazzola. Una risciacquata e siamo pronti per farle asciugare. Hai visto come è facile? E le scarpe ti ringrazieranno.