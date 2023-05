I tappi dei lavandini come nuovi, bastano 2 minuti

Nessuno pensa a far tornare come nuovi i tappi dei lavandini che invece ne avrebbero bisogno: con i rimedi casalinghi centriamo il risultato senza fatica

In bagno o nel lavello della cucina c’è qualcosa che ci aspetta e ci chiama, anche se spesso fingiamo di non vederlo. Eppure per una pulizia perfetta non possiamo trascurare un elemento che fa parte della nostra vita quotidiana: il tappo del lavandino.

Quello che chiudiamo ogni volta che vogliamo riempire il lavello o il lavandino del bagno perché abbiamo bisogno di averlo pieno di acqua, per noi, per la verdura, per le pulizie. E così il tappo è costantemente a contatto con il calcare, ma anche con peli (vedi la barba degli uomini), capelli e altra sporcizia.

Normale che sia uno dei posti più a rischio della casa, anche se non ce ne accorgiamo nemmeno. Altrettanto normale però che dobbiamo pensare ogni volta a farli tornare come nuovi. In realtà è più facile di quello che immaginiamo, sapendo come muoverci, quali prodotti usare e come fare per farli rendere al meglio.

Non è per cattiveria nei confronti di chi lavora nel campo dei prodotti per la casa, ma come abbiamo fatto altre volte, prima puntiamo sui prodotti naturali. Ce ne sono diversi, anche in questo caso, che ci possono aiutare ad ottenere un grande risultato. E così anche i tappi dei nostri lavandini torneranno come nuovi anche se non lo sono più da tempo.

Tappi dei lavandini, solo così tornano come nuovi

Partiamo con il bicarbonato di sodio che tutti ormai conoscono per le sue forte azione igienizzante e sgrassante. In più ha anche un potere abrasivo che in questo caso può darci una mano. Basta preparare una pasta mescolandolo con poche gocce di acqua e mescoliamo con un cucchiaino. Poi strofiniamolo sui tappi con uno spazzolino da denti vecchio. Lasciamo agire 30 minuti e risciacquiamo.

Come in altri casi di casa voi arriva in soccorso anche l’aceto che ha forti proprietà anticalcare. Prepariamo due bicchieri di acqua e due di aceto, poi versiamoli in una bacinella. Immergiamo i tappi per 3 ore e alla fine strofiniamo con una spugnetta.

L’alternativa all’aceto ancora una volta è il limone. Ne spremiamo mezzo, lo mescoliamo ai soliti due bicchieri di acqua e lasciamo i tappi in immersione anche qui per almeno 2-3 ore. Alla fine strofiniamo e diamo una sciacquata.

L’ultimo rimedio però è un jolly, qualcosa a cui nessuno pensa mai e invece bastano due soli minuti del nostri tempo. Si chiama pomodoro. Strano no? Certo, ma è anche efficace,. Ne prendiamo uno da insalata, lo tagliamo a metà e lo passiamo 2 minuti sulla superficie dei tappi, come se fosse una spugnetta. Poi aspettiamo 20-25 minuti, laviamo con acqua calda e vedremo che risultato.