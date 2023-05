Le sei regole d’oro per un’asciugatrice efficiente

Chi usa spesso l’asciugatrice sa che può dare una grossa mano soprattutto in inverno: ma per ridurre spese e sprechi devi seguore queste regole



Non tutti la usano, eppure avere un’asciugatrice risolve la vita. O almeno la migliora, anche se non tutti conoscono i veri trucchi per farla rendere al meglio. A cosa coi servono? Semplice, Farla rendere al meglio e farci spendere di meno, che è un po’ il sogno di tutti.

Non si tratta solo di aprire l’oblò o lo sportello dell’asciugatrice, infilare i panni dentro e farla partire. Quello lo sanno fare tutti, non serve una scuola. Ma sai come usarla, con quanto carico, come utilizzarla al meglio per risparmiare? Ecco le regole che mi ha insegnato la nonna, non sbagliano mai.

1 Scegli sempre il programma adatto

Dopo aver riunito la biancheria da asciugare, dividila per tipo e tessuto. Poi utilizza solo il programma più adatto a quello che hai inserito nel cestello. Così facendo eviterai cicli di asciugatura troppo lunghi e che quindi richiedono troppa energia. Un modo per risparmiare in maniera semplice.

2 Avvia l’asciugatrice solo a pieno carico.

Sono due in genere gli errori più facili da commettere con questo elettrodomestico. Se lo carichiamo

troppo poco è so,lo uno spreco di energia. Ma se lo riempiamo in eccesso, otterremo solo il risultato che i capi usciranno ancora mezzi umidi. Oppure ci servirà più tempo e quindi anche più energia, non va bene.

3 Modifica il livello di calore in base ai tessuti

Un errore banale che molti fanno è pensare che tutti i capi abbiano bisogno della massima potenza che l’asciugatrice può raggiungere. Sulla carta ragionamento perfetto, nella pratica una bufala. Perché una temperatura troppo elevata in realtà provoca il restringimento dei vestiti e potrebbe anche rovinarli. Basta seguire il libretto di istruzioni impostando il programma più idoneo, In fondo se l’hanno scritto, un motivo ci sarà pure.

4 Fai più cicli in una volta

Un consiglio preziosissimo della nonna che pochi conoscono? Asciugare più carichi consecutivamente permette di risparmiare energia anche se invece sembra uno spreco. Questo a cosa è dovuto? Semplice, così l’asciugatrice non ha bisogno di riscaldarsi ogni volta. Attenzione però a non esagerare nell’altro senso: se si surriscalda, rischiamo di fonderla.

5 Lascia chiuso il portellone

L’asciugatrice è come la lavatrice, mai aprire il portellone intanto che sta girando per aggiungere altri capi. Semplicemente, è sbagliato perché aumenta il tempo di asciugatura, lasciando scappare l’aria calda.

6 Fai manutenzione continua

Manutenzione significa più che altro avere cura dell’elettrodomestico e non farlo sforzare. La nonna mi ha insegnato di rimuovere lanugine e pelucchi dopo ogni ciclo, perché potrebbero allungare il tempo di asciugatura e di pulire le prese d’aria almeno una volta all’anno. Inoltre c’è da vuotare periodicamente la vaschetta per la raccolta della condensa e da pulire il filtro.