Smettila di prendere il salame dal frigo, c’è un errore che tutti fanno ma che costa caro!

Il salame nel frigo è davvero buono. Ma c’è un errore che fai troppo spesso e che ti costa molto caro!

In cucina ci sono davvero tantissimi alimenti che tutti noi possiamo apprezzare e dar valore. Fra essi soprattutto i salumi sono davvero una delizia per tutti i palati di coloro a cui piace mangiare carne e insaccati. Il salame è quello che più amiamo di tutti. Di salami ce ne sono davvero per ogni tipo, ma non ce ne sono mai abbastanza. Li vorremmo mangiare tutti e tenerli ogni giorno in cucina per poterne degustare ogni giorno uno diverso.

C’è chi preferisce quelli più piccoli e morbidi, o quelli più lunghi e duri, quelli maggiormente essiccati o ancora quelli più freschi. Fatto sta che proprio il salame ne ha davvero per tutti i bisogni ed offre una vastissima scelta. Non si può non degustare un ottimo salame napoletano, o magari quello milanese, o ancora quello ungherese. Per non parlare poi quelli tradizionali arricchiti con pepe, o magari con pistacchio o ancora con funghi e simili. Si può davvero lavorare di fantasia quando si tratta di salame. Purtroppo però c’è un errore che si dà davvero nolto spesso e che fa perdere molto.

Sapevi che il salame andava conservato e mantenuto in un certo modo? Non è così semplice da gestire ma con questo consiglio capirai come non perdere denaro e non perdere il salame!

Il salame con la muffa? Se fai così sappi che salverai molti soldi!

I salumi sono la cosa più buona che ci sia, soprattutto sei parliamo di quelli nostrani, prodotti con le nostre terre. In cucina si possono trovare molteplici ricette gustose, qui ne trovi una fantastica. Il salame poi, la sua bontà è infinita. Se lo mantieni così sarà ancora meglio!

Ognuno ha presente quando si nota che sul salame si è formata una specie di patina di muffa di un colore tendente al verde. In quel caso si pensa che il salame sia ammuffito e non sia più mangiabile. In realtà quando si forma quella patina si muffa sulla buccia del salame, si parla di una muffa nobile che serve a conservare le proteine del salame stesso.

Bisogna solo guardare bene al colore. Il tutto riguarda la stagionatura del salame. Quest’ultima infatti non è corretta nel momento in cui la muffa che si forma è giallognola. In quel caso devi assolutamente buttarlo perché il prodotto non può più essere consumato. Qualora invece ti trovassi davanti un colore nero per quanto riguarda la muffa presente sul salame, allora vorrebbe dire che forse la stagionatura è compromessa e quindi devi fare attenzione a mangiarlo.

In generale però la presenza di una muffa nobile sul salame è solo indice della sua forte qualità. Moltissimi salami che presentano infatti delle stagionatura particolari costano anche davvero molto poiché sono di una qualità eccelsa e che vale davvero molto. Il salame è un alimento di cui non si può fare a meno. Sia in Italia che all’estero è davvero richiestissimo. Devi solo saperlo tenere!