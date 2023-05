Ricorda di guardare la Luna, l’astrologia oggi ha delle sorprese inedite!

Grandi sorprese oggi dall’astrologia: molte cose cambiano, rapporti e persino situazioni. Pronta a rimaner senza parole?

Le Stelle sanno sempre come guidare, ma cosa si pensa della Luna? Luminosa e maestosa, ma anche frammentata, sottile, e tenebrosa. Questa ha molti effetti sugli esseri viventi e il pianeta Terra, proprio per questo oggi analizziamo la sua fase corrente. Sprigiona e manifesta energie, e l’umanità si sente arcaicamente legata alla sua essenza. Un cielo senza Luna è spoglio, e l’intero universo ne risente. Ecco cosa accadrà durante la giornata, e come i segni dello Zodiaco percepiscono le energie.

Luna Gibbosa, a metà strada tra la Piena e la Nuova: quali sono i suoi effetti? Otticamente notiamo come si tratti di un stato molto particolare, poiché essa non è né l’una né l’altra condizione, ma è in un stadio intermedio. Una mezzaluna affascinante che ricorda un po’ le notti antiche, ma suscita nell’animo di ciascuno uno ripresa ed una rinascita. E’ esattamente quella fase in cui le energie iniziano ad accumularsi, per poi essere dirette al raggiungimento di grandi progetti.

A tal proposito durante la settimana ci saranno grosse novità da questo punto di vista, e ciò incarna il modo giusto per prepararsi ad aver coscienza della forza e delle energie che gli esseri viventi possono sprigionare. Nello specifico, potrebbe anche essere quel momento di riflessione, in cui si ammirano le cose belle della vita, e finalmente le si apprezza.

Astrologia oggi, ecco le sorprese inedite per i segni fortunati!

Essere fortunati non significa che tutto va bene, ma che si hanno in corpo tutte quelle energie che permettono di andare oltre tutto e tutti. A seguito di previsioni davvero entusiasmanti che hanno aiutato alcuni amici, oggi lo Zodiaco parla di astrologia in senso stretto, riportando tutte le novità e le sorprese che fanno sorridere e sperare in qualcosa di positivo. L’atteggiamento giusto è essere propositivi, aver voglia di mangiarsi il mondo, sbagliando, ed imparando il più possibile!

Astrologia oggi e sorprese, Ariete, è un combattente inarrestabile!

La Luna lo assiste molto bene, ha un animo romantico in fondo, ma non possiamo confermare che si tratti di un periodo facile. Diciamo che questo segno non vive mai momenti di pace, ma quel che è certo è che dalla natura con cui è esplosivamente legato, in virtù del suo istinto impulsivo, è chiaro che da questa situazione trova conforto. Come se osservando il cielo riuscisse a trovare quel margine di comprensione che spesso non riesce a trovare tra la gente. Consiglio: lasciar fluire tutte e energie. Amore, non incendiare polemiche; Lavoro, incassare le critiche senza reagire; Salute, ristabilire uno stile di vita sano.

Cancro, riprende un po’ di respiro dopo momenti bui: rinasce!

La luce lunare lo assiste, specialmente quando è chiuso tra sé e sé, rispetto i suoi sentimenti più profondi. Prova un amore smisurato per le persone care, ma spesso non riesce a dar concretezza a questo sentimento. Il momento buio che sta passando sta per terminare, ma occorre chiarire che non sempre si esce vittoriosi. Consiglio: accogliere quel che viene. Amore, lasciarsi andare; Lavoro, impegnarsi di più; Salute, dormire in condizioni di relax.

Aquario, ha corpo e mente in equilibrio, finalmente arriva il vero benessere!

Difficilmente accade, ma la mente e il corpo sono in armonia, e lo è anche rispetto l’atmosfera che circonda il suo cuore. Finalmente si sente sereno, anche se è una sensazione totalmente inaspettata per chi come lui ne ha una al giorno. Vive attivamente quello che gli succede, ricordando che per una volta basta mettere un bel sorriso, e andare avanti. Consiglio: sentirsi liberi, è questo quel che conta. Amore, dedicare tutta la propria persona ai sentimenti; Lavoro, lasciarsi ispirare dall’ambizione; Salute, smetterla con le ore piccole, e dormire di più.