Spalle piccole? Allora vesti così. Ti vedrai in modo del tutto diverso!

Scopri come vestire se hai il problema delle spalle piccole e strette. I consigli utili per non sbagliare.

Avere le spalle piccole è una sensazione che non tutti amano. Se per certi abiti delle spalle non troppo larghe risultano perfette, spesso chi si ritrova a conviverci tutti i giorni prova un senso di disagio, sopratutto nel non sapere come camuffarle.

Ebbene, la buona notizia è che se anche tu rientri tra le persone che trovano le proprie spalle strette e piccole, esiste una soluzione.

Il trucco sta infatti nell’indossare abiti che cambino le proporzioni e che diano una visione d’insieme proporzionata e che sia in grado di farti dimenticare per sempre il tuo disagio.

Dopo aver visto quali sono le soluzioni in caso di spalle larghe, passiamo quindi a quelle piccole e strette e scopriamo come gestirle per vivere al meglio.

Spalle piccole? Ecco come vestirti per dimenticartene

Se sei stanca di guardarti allo specchio storcendo il naso o di perdere ore a fissare il guardaroba senza sapere cosa indossare, sei nel posto giusto. Da oggi, infatti, potrai capire cosa mettere via e cosa acquisire tra gli abiti da indossare tutti i giorni per dare maggior ampiezza alle tue spalle.

In questo modo smetterai di sentirti a disagio e potrai godere di spalle che amerai guardare allo specchio anche ogni giorno.

Il trucco è piuttosto semplice e un po’ inverso a quello già visto per camuffare le spalle larghe.

Ciò che conta sono infatti le proporzioni che potrai andare a ricreare semplicemente scegliendo gli abiti più adatti. Questi dovranno avere scollature ampie, spalle larghe o imbottite e sicuramente una forma a trapezio o comunque con maggior ampiezza proprio nella zona delle spalle.

Per fare un esempio concreto, il dolcevita non è contemplato a meno di non avere delle spalle larghe o a sbuffo. Al contrario andranno bene abiti a doppio petto, con grinze o pieghe proprio sulle spalle e con maniche che donino ampiezza.

Al contempo puoi provare a stringere la figura dalla vita in giù usando gonne e pantaloni a vita alta e aderenti. Anche scarpe piccole portano a concentrare lo sguardo sulle spalle, facendole apparire di norma più larghe di quanto non siano veramente.

Insomma, il gioco delle proporzioni si rivela la scelta perfetta per sentirti a tuo agio senza impazzire e per poter sfoggiare abiti nei quali sentirti sempre te stessa e vederti al contempo più bella. Una sensazione unica che d’ora in avanti potrai sperimentare tutti i giorni.