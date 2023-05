Smettila di farlo subito: se non butti le lattine delle bibite potrai salvare spazio e denaro!

Stai davvero buttando la lattina della bibita? Sappi che ti può tornare davvero utile. Se usi questo metodo salvi spazio e denaro!

Molteplici cose che non utilizziamo più ci torneranno utili in futuro. Questo è un mantra che dobbiamo ripeterci ogni volta per motivarci a fare scelte responsabili su quel che facciamo. Ovviamente quando si parla di riutilizzo il naso sembra sempre storcere un pochino. Sembra quasi come se fare questa cosa ci renda peggiori. In realtà è assolutamente il contrario. Riutilizzare e sfruttare le risorse che abbiamo non è altro che la scelta più intelligente che si possa fare.

Ebbene sì, viviamo in un’epoca di riciclo. Non possiamo sempre sprecare ogni cosa. Molte cose che infatti non ci sembrano utili dopo il loro utilizzo originario finiamo per buttarle ed invece possono rappresentare una grande risorsa. Ovviamente quando si parla di lattine sembra sempre che dopo aver bevuto magari la Coca-Cola contenuta in essa, l’aranciata o il tè o quel che sia, bisogni subito buttare via tutto quanto.

La realtà è ben diversa. Ciò che ai nostri occhi appare inutile per una cosa in realtà può essere utilissima per altre. Basta semplicemente fare le scelte giuste. A volte l’utilizzo di una risorsa ci apre un mondo di scoperte.

In questo caso è davvero impensabile che una lattina, anzi, la linguetta della lattina possa rivelarsi così essenziale. Invece è proprio così. Scopri subito questo metodo speciale!

Con la linguetta di una lattina salvi spazio essenziale. Scopri come!

Ci sono molteplici consigli su cose che si possono fare per salvare spazio, tempo e denaro. Qui trovi un trucco infallibile ed utilissimo sul riutilizzo di un oggetto che tutti hanno un casa. Per quanto riguarda invece le linguette delle lattine non puoi immaginare che scelta intelligente puoi fare se non le butti.

Il primo passo consiste nel togliere le linguette dalle lattine di Coca-Cola, Pepsi, Fanta o qualsiasi altra bibita in lattina tu beva e che è dotata della famosa linguetta che si utilizza per aprirle. Il passaggio successivo consiste nel lavare per bene queste linguette e poi poggiarle su di un panno pulito per asciugarle per bene. In questo modo i batteri che si possono formare o magari anche le sostanze appiccicose possono andare via.

A questo punto, essendo che tali linguette hanno due fori, dovrai inserire il primo nell’uncino della gruccia che si usa per appendere i vestiti nell’armadio. Con l’uncino di un’altra gruccia dovrai poi utilizzare il secondo foro. Se fai entrare infatti l’uncino della gruccia nel secondo foro avrai una doppia gruccia. In questo modo potrai poggiare magari due giacche nello stesso spazio, una più sopra e una più sotto, e poggiare quindi in armadio il doppio delle cose.

Facendo così si può infatti appendere molto più vestiario e risparmierai soldi in armadi, sia in scatoloni, ed inoltre salverai una enorme quantità di spazio siccome dimezzerai il volume in larghezza di vestiti poggiati ed appesi all’interno dell’armadio. Una soluzione così semplice ed efficace non l’avevi davvero mai considerata. Tutto grazie alle linguette delle lattine delle bibite!