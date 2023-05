Ilary Blasi, il gesto del fan la sciocca: “Sei matto”

La conduttrice rimane a bocca aperta dopo il gesto fatto da uno dei suoi più grandi fan. Scopriamo insieme i dettagli.

Lunedì 22 maggio è andata in onda l’ennesima puntata de L’Isola dei Famosi, giunta ormai alla diciassettesima edizione. Per il terzo anno consecutivo al timone del programma troviamo Ilary Blasi, che con il suo carisma e la sua risata travolgente intrattiene il pubblico, complice anche la presenza dei due opinionisti, la riconfermata Vladimir Luxuria e la new entry, Enrico Papi.

Il terzetto ormai è inseparabile e ogni volta ci riserva dei siparietti a dir poco esilaranti. Anche il cast dei nuovi naufraghi non è da meno, e quest’anno è più variegato che mai. Infatti sull’isola sono presenti atleti del calibro di Andrea Lo Cicero, cantanti affermati come i Jalisse, e celebri conduttori radiofonici come Marzo Mazzoli e Paolo Noise. Quest’ultimo però, a malincuore, la scorsa puntata ha dovuto abbandonare il gioco a causa di problemi medici.

Non si tratta però del primo ritiro in questa edizione. Infatti nel giro di quattro settimane, ovvero da quando è cominciata la nuova edizione, è andata via Claudia Motta, rimasta sull’isola solamente pochi giorni. Questa è stata seguita poi da Simone Antolini, anche lui ritirato per motivi di salute. Vista la situazione del compagno, anche Alessandro Cecchi Paone ha deciso di abbandonare il programma. E poi è toccato a Fiore Argento, scoraggiata dal suo infortunio al mignolo, che non le permetteva nemmeno di farsi il bagno. E ora è stata la volta di Noise, uno dei favoriti alla vittoria.

L’omaggio del fan alla Blasi

Nonostante la serie di imprevisti che ha caratterizzato questa ultima edizione de L’Isola dei Famosi, una delle poche costanti è stata la conduttrice, che nel 2020 ha lasciato la guida del Grande Fratello, anche se di sua spontanea volontà, ed è approdata in questo avvincente reality.

Questa edizione però è leggermente diversa dalle altre che ha condotto. Infatti, si tratta della prima da quando ha annunciato il divorzio da Francesco Totti, dopo ben 17 anni di matrimonio. Una notizia che ha scioccato i numerosissimi fan della coppia, considerata fino allo scorso anno una delle più solide e durature dello star system italiano.

Nonostante ciò, la Blasi è sempre stata una figura di spicco del piccolo schermo, come mostra la sua carriera decennale. Non c’è dubbio quindi che moti fan stravedono per lei, ma forse uno di loro si è spinto un po’ oltre. Alla fine dell’ultime puntata trasmessa de L’Isola dei Famosi, un fan si è avvicinato alla conduttrice chiedendole un autografo sul braccio. In quel momento quest’ultimo le aveva promesso che se lo avrebbe tatuato, anche se Ilary pensava stesse scherzando.

E invece no, il fan ha comunicato sui social che si è davvero fatto incidere l’autografo della ex letterina di Passaparola sull’avambraccio, un gesto a dir poco inaspettato soprattutto da Ilary, che mai avrebbe pensato che qualcuno avesse mai avuto il coraggio di farlo. Infatti gli ha subito dato del matto, ma non è il primo che si fa tatuare sulla propria pelle il nome o l’autografo del proprio beniamino. Insomma, c’è una prima volta per tutto e stavolta è toccato alla Blasi.