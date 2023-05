Chi è nato sotto questo segno è un bravissimo amante: con loro vivrai notti di passione memorabili

Se conosci qualcuno nato proprio sotto questo segno zodiacale, sappi che è un ottimo amante. Non devi fartelo sfuggire per nessun motivo al mondo. Ecco quali sono i primi tre segni in classifica.

Qual è l’aspetto più importante quando vivi una storia d’amore? Ognuno potrebbe rispondere in un modo diverso: c’è chi vuole un partner fedele e affidabile, del quale fidarsi in ogni momento della vita, c’è chi vuole una persona accanto in grado di occuparsi di tutti i problemi, c’è chi vuole un partner divertente e chi ha bisogno di passione. Oggi vogliamo occuparci proprio di quest’ultima categoria. La passione è importante in una relazione d’amore perché tiene in vita il rapporto e lo rende speciale. Una coppia che ha ancora un grande desiderio, anche dopo tanti anni, è sicuramente affiatata e felice. Eh si, perché la passione contribuisce anche ad aumentare l’affiatamento con il tuo partner, non lo sapevi?

Ma come si fa a capire se la persona che hai incontrato ha tanta passione da donarti oppure no? Sarà un ottimo amante o ti deluderà? Prima della prova del fuoco, puoi provare con quella dell’oroscopo. In base al segno zodiacale di appartenenza, infatti, possiamo comprendere quali sono i pregi e i difetti del tuo nuovo amante. Chiedigli quando è nato, forse il suo segno sarà presente nella classifica dei migliori amanti dello zodiaco. Oggi ci occuperemo soltanto del podio, quindi dei primi tre posti in graduatoria. Pensi che il tuo segno meriti di piazzarsi nelle prime tre posizioni? Per scoprirlo, non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso e immergerti nella lettura.

L’amante perfetto secondo lo zodiaco: ecco chi è

Prima di leggere la classifica dei segni zodiacali più passionali e in grado di essere degli ottimi amanti, c’è un piccolo dettaglio che dobbiamo rivelarti: questa classifica, esattamente come tutte le altre che puoi trovare nel nostro sito, è stata calcolata prendendo in considerazione gli aspetti più importanti dei vari segni. Non devi restarci male, quindi se tu o il tuo partner non doveste trovarvi sul podio, bisogna prendere tutto alla leggera. Anche perché le stelle possono sempre riservarci delle sorprese, quando meno ce lo aspettiamo. Ad esempio, avresti mai pensato che il Leone parlasse sempre a sproposito?

Scorpione: al terzo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. Si tratta di un amante eccezionale, sempre in grado di attrarre le sue “prede” grazie ad una sensualità che non ha eguali. È difficile resistere ad una persona nata sotto questo segno dello zodiaco, anche perché regala notti di passione che difficilmente potrai dimenticare. Ma lo Scorpione ha bisogno di essere stimolato per rendere al massimo, quindi è necessario che ti senta completamente sua. Se ha qualche dubbio, potrebbe venire meno ed essere piuttosto deludente. I segni che stimolano di più la passione dello Scorpione sono Bilancia e Toro.

Bilancia: al secondo posto in classifica abbiamo il segno della Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non ama dominare il proprio partner, ma soddisfarlo. La Bilancia si prende cura del proprio corpo con una maniacalità invidiabile, quindi è sempre in forma ed ha una resistenza da record! Ma è proprio il fisico il suo tallone d’Achille. Se una persona nata sotto questo segno non sente un complimento per i suoi bicipiti perfetti o i suoi glutei statuari, tende a scappare, alla ricerca di qualcuno che gli dedichi maggiori attenzioni. Hai conosciuto qualcuno della Bilancia? Riempilo di complimenti, poi saprà come ricambiare.

Toro: a sorpresa, sul gradino più alto del podio sale il Toro. È questo il segno vincitore della classifica di oggi. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco sembra disinteressato all’amore, ma non è così. Il Toro è in grado di regalare notti di passione indimenticabili, anche se spesso si perde con discorsi mielosi e pieni di frasi dolci. Quando è eccitato, il Toro dona la propria passione al partner ed è soddisfatto soltanto quando nota compiacimento nell’altra persona. Si tratta di un segno molto generoso, ma vuole che questa generosità venga ricambiata, altrimenti tende a cambiare partner. I segni con i quali il Toro sprigiona al meglio la sua passione sono Scorpione e Sagittario. Per questo motivo, se sei nata sotto uno di questi due segni e hai appena conosciuto qualcuno del Toro, approfittane, prima che sia troppo tardi!