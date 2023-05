Qual è il segno più dominante in una coppia? Ecco i primi tre in classifica

Sai che c’è un segno che risulta sempre dominante in una coppia? In realtà, ce ne sono almeno tre con questa caratteristica. Ecco quali sono.

In una coppia esistono degli equilibri che non devono essere alterati, altrimenti possono arrivare dei guai seri. Una coppia equilibrata non è per forza quella nella quale tutte le decisioni vengono prese insieme, anche sarebbe impossibile condividere tutti i gusti. Non esistono persone uguali, quindi, in alcune situazioni, entra in gioco il compromesso. Chi farà un passo indietro per evitare di litigare e di portare all’esasperazione la relazione sentimentale? Sembra impossibile, ma è proprio questo uno dei segreti dell’amore: saper trovare il compromesso giusto, quello che mette d’accordo tutti veramente, non soltanto all’apparenza.

Ecco che entrano in gioco dei ruoli che esistono in ogni coppia: c’è chi lascia decidere all’altro per quieto vivere, chi tende ad andare incontro al partner soltanto alcune volte e chi, invece, ha una posizione dominante. Si fa tutto quello che decide, senza alcun genere di compromesso. In alcune coppie esistono delle figure dominanti, ma questo aspetto del carattere di una persona può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Ecco perché anche oggi chiederemo aiuto alle nostre amiche stelle. Questa è la classifica dei segni più dominanti dello zodiaco. Ci soffermeremo soltanto sulle prime tre posizioni in classifica, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

Il segno più dominante dello zodiaco: ecco chi è il primo in classifica

Sei pronta a scoprire qual è la classifica dei segni più dominanti dello zodiaco? Prima di farlo, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: la classifica che stai per leggere, esattamente come tutte le altre, compresa quella sui segni più litigiosi dello zodiaco, è stata calcolata prendendo in considerazione tutte le caratteristiche generali dei vari segni. Ecco perché potresti essere presente in questa graduatoria e assente in quella di domani, non devi restarci male, prendi tutto alla leggera. Anche perché le stelle possono riservare delle sorprese in ogni momento, quando meno te lo aspetti potresti essere il primo nella tua classifica preferita.

Leone: la presenza di questo segno sul podio non sorprenderà nessuno, considerando il suo carattere forte e la sua continua voglia di sovrapporsi agli altri. Il Leone domina nella vita e in amore, non c’è nessuna differenza. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco si trova al terzo posto in classifica perché ama attirare l’attenzione del proprio partner, ricevendo affetto in continuazione e concentrando l’attenzione della coppia solo sulle sue esigenze. Il Leone non è un segno generoso, anche se sa amare quando perde la testa, ma è un evento che non capita spesso. Anzi, non capita quasi mai!

Toro: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non è tra i segni più in grado di mantenere una relazione d’amore nel tempo. Il Toro è gentile e ama coccolare il partner, ma è possessivo e non sopporta intrusioni esterne. La sua gelosia gli impedisce di essere lucido in alcune situazioni, ecco perché tende a prendere il dominio ed il controllo di ogni situazione, imponendo il proprio pensiero al partner e indicando la strada da seguire. È davvero difficile convincere una persona nata sotto questo segno a fare qualcosa che non ha voglia di fare.

Cancro: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Cancro, ecco qual è il segno più dominante dello zodiaco. Questo primato è davvero meritato perché il Cancro è un segno particolarmente emotivo e fa sempre in modo che il proprio partner faccia parte della sua vita. Il Cancro coinvolge il partner in tutte le situazioni che lo riguardano, ma non vuole ricambiare e fare altrettanto con la persona amata. È come se la sua vita avesse un valore superiore, come se le sue abitudini fossero migliori o le sue priorità più importanti. Questo aspetto del carattere del Cancro è il principale motivo di rottura con il proprio partner.