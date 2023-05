Pericolo tonno, fai attenzione a quello che compri: la ricerca parla chiaro!

Il tonno in scatola può essere pericoloso. Secondo le ricerche se non fai attenzione corri un grave pericolo!

Molti mangiano il tonno in scatola e cercano di sistemarlo in diverse ricette. Il tonno viene infatti utilizzato sia per fare piatti di pasta che per condire pizze o farlo in insalate. È un ingrediente perfetto. Per non parlare poi di quando lo si sta preparando con la maionese per dei sandwich mozzafiato che tutti invidiano. Insomma, come lo si ponga ponga il tonno viene proprio perfetto in qualsiasi modo. Alcuni provano anche a condirlo con il ketchup, in questo caso però si generano non poche polemiche e bisogna dire che è un abbinamento a dir poco coraggioso.

Purtroppo però bisogna specificare che il tonno in scatola può avere anche degli agenti contaminanti al suo interno che possono generare non pochi problemi per la nostra salute. Il tonno in scatola infatti è fortemente sconsigliato rispetto al filetto di tonno surgelato. Questo perché le scatolette di tonno possono rappresentare un problema per la salute delle persone.

A tal proposito sono state condotte non poche ricerche e son uscite fuori delle evidenze che non piaceranno sicuramente. Purtroppo infatti i risultati si sono dimostrati preoccupanti e spiacevoli per i consumatori del prodotto. A riguardo però si è stati davvero molto chiari. Scopri di più con quanto segue.

Il tonno in scatola è un rischio per la salute? Scopri la verità!

Il tonno in scatola è una vera bontà ma nasconde purtroppo dei rischi davvero preoccupanti. Ovviamente il tonno in scatola non è l’unico alimento che preoccupa, basti pensare a questi aggiornamenti in merito al caffè. Per quanto riguarda il tonno in scatola le ricerche sono state molto chiare.

Secondo quanto si apprende da ilSalvagente ben sei marchi di tonno sono stati selezionati per la analisi. Da queste analisi è uscito fuori che tutte loro contenevano tracce di Bisfenolo A. Quest’ultima è una sostanza nociva che migra nel cibo e può essere dannosa per la nostra salute. Tutte loro contenevano tracce di Bisfenolo A. Tutto questo fa naturalmente molta preoccupazione.

Bisogna però specificare che secondo quanto riportato da ilSalvagente le tracce pervenute erano al di sotto dei limite di legge e quindi considerabili non dannose per la salute dell’ uomo. Ovviamente però tale preoccupazione rimane siccome questa sostanza è nociva per l’essere umano. Le rassicurazioni ci sono, le tracce sono davvero bassissime. Per amor di verità bisogna però dire che ci sono.

Non sono stati resi noti i marchi di scatolette di tonno che sono state poste ad analisi. A tal proposito infatti si è mantenuto l’anonimato circa il nome dei marchi, ma si sa che si parla di prodotti davvero molto rinomati e quindi utilizzati.

Bisogna inoltre specificare che le norme a tal proposito sono soggette in questo periodo a revisiono e migliorie. Non si esclude quindi che con le nuove norme che ci saranno in materia potrebbe darsi che percentuali, così basse ma pur sempre presenti, di Bisfenolo A possono poi diventare molto più rilevanti di quel che sono ora. Proprio per questo bisogna fare sempre massima attenzione alle notizie che seguono!