Previsioni oggi, la verità al di sopra di tutto: 3 segni sono autentici, nessuno è come loro!

Previsioni oggi e non solo, si giunge alla resa dei conti: tirar le somme non basta quando ci sono delle grosse novità in vista!

Attenzione al cielo di oggi, ci sono non poche novità che stravolgono la vita dei segni zodiacali. Le previsioni oggi sanno di una ventata d’aria fresca, senza dimenticar però che alcuni “conti del passato” ritornano, o meglio… non sono mai andati via! Parlare di autenticità non è facile, specie quando la maggior parte delle personalità in campo hanno difficoltà a manifestare il loro io più vero. La società vuole tutti belli, pinti e lindi, ma ognuno ha dei segreti che riesce a nascondere fino ad un certo punto…specialmente dopo oggi, tutto viene a galla! Ecco quali sono i transiti che favoriscono questa condizione.

Parliamo di due transiti perché abbiamo due situazioni astrologiche molto importanti che collimano alla perfezione. Dopo quasi un mese il pianeta del Pensiero, Mercurio, torna a muoversi regolarmente: finisce il ciclo retrogrado. Appunto, illusoriamente ha dato l’impressione di andare “al contrario” seguendo appunto il moto opposto, ma in realtà si è soltanto spostato più lentamente. Ad oggi torna ad essere quello di sempre, ed anche le idee e il ragionamento di ognuno si fa più regolare.

Infatti, se per tutto questo periodo ci si è sentiti persi ed un po’ confusi, adesso le priorità e le condizioni di ciascuno, sono più chiare. C’è la consapevolezza delle proprie capacità, ci si sente unici nel mondo intero: allora lo si vuol esprimere! Questa situazione diventa sempre più necessaria anche a causa del Trigono Marte-Nettuno, astri della Guerra e dell’Illusione, entrambi volgono tutte le energie all’autorealizzazione ed espressione. In questo momento non c’è un sogno che sembri irraggiungibile!

Ecco chi sono gli amici che sentono potenti queste energie e si mettono in gioco.

Previsioni oggi, tutto va per come deve… finalmente!

Quando Mercurio torna al suo posto e seguono transiti soddisfacenti come il Trigono di quest’oggi, ci si aspetta il meglio. E’ fondamentale ricordarsi che sì è vero che le energie sono favorite, permettendo a ciascuno di esprimersi senza alcun tipo di reclusione. Ma quel che bisogna tenere conto è che ognuno deve mettersi in gioco, con la paura di rischiare, ma anche con la consapevolezza che ogni sacrificio compiuto ha il suo valore. Se il mese di aprile ha aperto nuove connessioni astrologiche ed intime, oggi si fa spazio alla miglior relazione che possa esistere. Come già detto, la più “duratura”, è quella con sé stessi. Non si può star bene con il mondo intero, se la propria persona è ferita nell’intimo. Ecco perché secondo le previsioni di oggi la libertà di espressione unita alla creatività, possono fare grandi cose!

Previsioni oggi, Ariete, più guerriero di lui non c’è nessuno!

Testardo ed impulsivo ha spesso fatto qualche guaio, specialmente di recente. Essendo una personalità impaziente, ha finito per entrare in crisi ogniqualvolta la situazione gli è sembrata complessa. Diciamo che è una reazione abbastanza comune, ma è letteralmente scoppiato per piccolezze. Oggi si sente meglio, il suo pensiero è più regolare, e soprattutto ha fiducia nelle sue capacità come mai prima. Consiglio: continuare su questa strada, ci sono altri inganni ed ostacoli, ma prima o poi tutti questi ingranaggi ruoteranno in una ciclicità costante, continua, ma soprattutto soddisfacente. Ci sono buoni risultati in arrivo.

Pesci, prende la sua strada, ha coraggio, e soprattutto buone possibilità di serenità!

Sognatore e astrattista per eccellenza, si è spesso confuso tra le sue stesse idee, soprattutto quando si sono poste come inconcludenti. Dato che di solito pensa e non agisce, la situazione di stallo più recente gli ha creato angoscia e malcontento. Adesso che tutto sembra più comprensibile, ha trovato la chiave per affrontare tutto, manifestando grande resilienza e spirito combattivo. Consiglio: essere feroce e meno gentile non è sintomo di cattiveria, dimostrare che si scoprono i denti anche per digrignarli e non solo per sorridere, fa parte della vita, soprattutto se si ha a che fare con certe persone.

Sagittario, sogna e lo fa in grande, c’è qualcuno di importante a fargli compagnia!

Illuso e visionario, una combo che spesso di manifesta come una bomba ad orologeria: quante ne può combinare? Trattandosi di un amico a volte un po’ folle, ci vuole qualcuno che ponga un freno alle sue pazzie. La vicinanza, l’affetto e l’amore costante di qualcuno, lo ha risollevato specialmente quando si è sentito più solo e malmesso emotivamente parlando. Consiglio: diventare più attivi, magari scegliendo di fare un po’ di attività fisica, è la più sana abitudine che si potrebbe intraprendere in questo momento in cui c’è tanta necessità di scaricare l’adrenalina.