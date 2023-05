Harry e Meghan non si fermano: la clamorosa indiscrezione che cambia tutto

I Duchi di Sussex potrebbero far presto ritorno nel Regno Unito. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni che ruotano intorno alla coppia.

Sono passati solamente alcuni giorni dall’incoronazione, che ha ufficialmente assegnato il titolo di Re e Regina a Carlo e Camilla. Un giorno dunque memorabile al quale hanno assistito 2 mila invitati inclusi i membri della Royal Family. Tra di loro era presente anche Harry, che ha deciso di presentarsi senza la moglie.

Quest’ultima infatti è rimasta a Los Angeles, dove la coppia risiede, insieme ai due figli. A quanto pare Meghan non è volata in Inghilterra per festeggiare il compleanno del figlio Archie, nato il 6 maggio, stesso giorno in cui si è tenuta l’incoronazione. I suoi critici invece pensano che sia rimasta lontana per non doversi confrontare con i cognati e i suoceri, visto tutto ciò che è accaduto negli ultimi tre anni. Nel 2020 infatti i Duchi di Sussex hanno deciso di fare le valigie e trasferirsi in California, stato dove la Markle è nata e cresciuta.

DA quel momento i due sono tornati in Inghilterra sporadicamente e solo per eventi importanti, come per l’appunto l’incoronazione. Una giornata molto importante per il padre di Harry ed è anche questa la ragione che lo ha spinto a partecipare. Secondo alcune indiscrezioni i due si sarebbero sentiti più volte telefonicamente a seguito della pubblicazione del libro del secondogenito di Diana, per cercare un modo di riconciliazione, anche se per il momento quest’ultima sembra abbastanza lontana.

Il ritorno

Nonostante Harry e Meghan risiedano negli Stati Uniti, potrebbero far presto ritorno nel Regno Unito, anche se si tratterà di una visita momentanea. Anche se non ci sono state ancora conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, a giugno si terrà il processo che contro l’editore del Daily Mirror, MGN.

Quest’ultimo è accusato di aver preso parte ad intercettazioni telefoniche che avrebbero coinvolti diversi volti noti dello spettacolo, incluso Harry. Il suddetto sarà probabilmente chiamato a testimoniare e secondo alcune indiscrezioni tra qualche settimana si presenterà davanti al giudice e con lui stavolta ci sarà anche la moglie, che ha fatto discutere molto per la sua assenza all’incoronazione.

Ma anche il Duca, non è rimasto sul suolo britannico a lungo. Sembra che sia rimasto per poco più di 24 ore e sia decollato ancora prima che il padre finisse le foto di rito. In questo modo aveva tempo di festeggiare il compleanno del primogenito considerato che sarebbe arrivato in California all’orario di cena. Inoltre, siamo sicuri che non sarebbe voluto rimare più del necessario visto lo screzio tra lui e la Royal Family.