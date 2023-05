Tutti pazzi per la dama più amata di Uomini e Donne: la più richiesta è lei!

Tutti pazzi per la dama di Uomini e Donne: la star indiscussa del programma di Maria De Filippi è la più richiesta. Ecco dove potete trovarla.

Da più di dieci anni, Uomini e Donne ha aperto le porte anche alle dame e ai cavalieri del trono over ovvero persone più adulte dei classici tronisti che, dopo la fine di una storia d’amore importante, decidono di rimettersi in gioco. Un’intuizione geniale quella di Maria De Filippi che ha conquistato il pubblico sin dalla prima puntata. Nel corso degli anni, sono tante le dame e i cavalieri che hanno partecipato alla versione senior del dating show di canale 5.

Tanti hanno trovato l’amore e, ancora oggi, vivono una vera e propria favola. Altri, dopo essersi illusi di averlo trovato sono tornati ad essere single e altri ancora hanno trovato la popolarità. C’è, poi, chi ha trovato entrambe le cose. E’ il caso di quella che è considerata in assoluto la dama più amata della storia di Uomini e Donne. Molto amica di Gemma Galgani, nel parterre della trasmissione della De Filippi, ha trovato sia l’amore che la popolarità che oggi le permette di essere in assoluto la più richiesta.

Ex dama di Uomini e Donne richiestissima dal pubblico: potete trovarla in un luogo molto famoso

Tra le dame di Uomini e Donne che, più di tutte, hanno lasciato il segno ci sono sicuramente Gemma Galgani e Isabella Ricci che sta destando la preoccupazione dei fan. C’è, tuttavia, una dama che, per mesi, ha dato vita alle pagine più belle, emozionanti e indimenticabili della storia di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida Platano che è stata protagonista indiscussa della trasmissione per diverso tempo soprattutto per la storia con Riccardo Guarnieri.

Una storia che, tra alti e bassi, è durata parecchio tempo incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Dopo l’addio a Riccardo, Ida ha avuto altre frequentazioni all’interno del programma, ma l’amore è arrivato nuovamente con Alessandro Vicinanza con cui ha lasciato la trasmissione e con il quale è felicemente fidanzata.

Anche dopo l’addio a Uomini e Donne, tuttavia, Ida continua ad essere la più richiesta, ma perchè? Per la sua capacità di rendere tutti bellissimi. La Platano, infatti, lavora come hair stylist e ha un salone di bellezza in cui si occupa sia dei capelli degli uomini che delle donne. Ogni giorno, Ida pubblica storie sul suo profilo Instagram in cui mostra i suoi lavori e la soddisfazione dei clienti.

Grazie alla popolarità conquistata con Uomini e Donne, il suo negozio è davvero molto frequentato, ma dove bisogna recarsi per poter affidare i propri capelli alle mani esperte di Ida Platano? Il negozio dell’ex dama si chiama Ida Platano Glamour e si trova a Brescia, precisamente in Via Antonio Gramsci 129c, Bagnolo Mella.