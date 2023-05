I tre segni zodiacali con i quali è impossibile andare d’accordo

Con questi segni zodiacali è davvero impossibile andare d’accordo, sono troppo litigiosi. Avere una discussione con loro è semplicissimo.

Hai mai conosciuto qualcuno con il quale fosse impossibile discutere di qualsiasi argomento? Ci riferiamo a quel tipo di persona che inizia ad urlare immediatamente e non ti fa mai finire una frase, oppure a chi pensa che tutti siano contro di lui e inizia ad inveire contro chiunque. In qualsiasi contesto li metti, questi individui troveranno un pretesto per creare una polemica e per litigare con gli altri. E non si stancano mai! Potrebbero andare avanti per ore, portandoti allo sfinimento. Ma cosa si nasconde dietro questi comportamenti? Oggi proveremo ad affrontare l’argomento guardando le cose da un’altra prospettiva.

Come è già capitato in altre occasioni, anche oggi chiederemo una mano alle nostre amiche stelle. Per capire perché una persona litiga con tutti è importante conoscere il suo segno zodiacale, in grado di alterare il carattere di chiunque. Ecco perché oggi ti presentiamo la classifica dei segni zodiacali con i quali è impossibile andare d’accordo, litigano sempre con tutto e la loro vita è sempre piena di tensioni. Ci soffermeremo soltanto sui primi tre posti, pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio o non ti aspetti di trovarlo in graduatoria? Scorri il testo verso il basso e lo saprai.

I segni zodiacali più litigiosi: ecco la classifica

Eccoci arrivati al momento che stavi aspettando con ansia. Tra poco avrai la possibilità di scoprire qual è la classifica dei segni zodiacali che non vanno d’accordo con gli altri, quelli con i quali è impossibile andare d’accordo perché litigano con tutti. Prima di andare avanti, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: questa classifica, così come tutte le altre, compresa quella sui segni che restano bambini in eterno, è stata calcolata prendendo in considerazione le caratteristiche principali dei vari segni. Per questo motivo, non devi restarci male se dovessi essere sul podio, devi prendere tutto alla leggera. Le stelle possono sempre riservare delle sorprese, vediamo quali hanno in mente per te.

Acquario: al terzo posto in classifica c’è il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere difficile da interpretare, anche perché è spesso imprevedibile ed eccentrico. L’Acquario ha una grande fame di indipendenza e non sopporta quelli che vogliono imporgli qualcosa, di qualsiasi cosa si tratti. Chi appartiene a questo segno zodiacale deve fare tutto da solo, senza ascoltare i consigli degli altri. Provare a fargli cambiare idea o a dargli un consiglio può generare soltanto forti tensioni e inutili litigi. Questo segno ha bisogno di un po’ di tempo prima di entrare in empatia con gli altri.

Toro: al secondo posto in classifica abbiamo il segno del Toro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è testardo e vuole avere sempre ragione. Inutile provare a far cambiare idea ad una persona nata sotto il segno del Toro, è tempo perso, non farà mai un passo indietro, nemmeno se dovesse rendersi conto di aver sbagliato. Il Toro non ha un carattere flessibile, difficilmente accetta delle abitudini che non siano le sue, quindi litiga per qualsiasi motivo. Si può avere una discussione con un Toro anche a causa di un parcheggio fatto in modo sbagliato o di una forchetta messa al contrario sulla tavola.

Leone: il primato di oggi va al segno del Leone, ecco chi sale sul gradino più alto del podio. I nati sotto questo segno dello zodiaco hanno notoriamente un carattere molto forte e impulsivo, quindi tendono a litigare con gli altri per natura. Scontrarsi con un Leone è veramente semplice, basta rubargli la scena ed il gioco è fatto. Chiunque impedisca al Leone di essere protagonista viene fagocitato dalla sua rabbia e non è una bella sensazione. Inoltre, le grandi motivazioni che spingono il Leone ad ottenere grossi successi gli impediscono di essere calmo quando qualcuno li batte. Per un Leone non esiste la sconfitta, quindi è molto facile scontrarsi con chi è nato sotto questo segno dello zodiaco dopo averlo battuto o dopo aver ottenuto una promozione che pensava gli spettasse.