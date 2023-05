Paola Dibenedetto, bellissima senza trucco ma l’avete mai vista all’inizio della carriera? Un’altra persona

Paola Di Benedetto oggi è bellissima e affascinante, ma la ricordate all’inizio della carriera. Totalmente un’altra persona.

La bellezza di Paola Di Benedetto è sotto gli occhi di tutti. Lineamenti perfetti, pelle candida, capelli e occhi scuri, labbra carnose e un fisico snello e asciutto. Una bellezza che le ha permesso di conquistare la scena prima diventando Madre Natura di Ciao Darwin e poi entrando nel cuore dei telespettatori partecipando e vincendo il Grande Fratello Vip 4. Proprio durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Paola si è quasi sempre mostrata senza trucco e senza filtri.

Al naturale, anche appena sveglia, la Di Benedetto non ha mai deluso i fan. Bellissima con o senza trucco, la differenza è davvero impercettibile. Eppure, sul web, girano alcune foto di una Paola Di Benedetto molto diversa da quella di oggi. Le foto risalgono all’inizio della carriera della modella e, guardandole, sono tanti coloro che fanno fatica a riconoscerla.

Paola Di Benedetto all’inizio della carriera: chirurgia sì o no?

Difficile trovare un difetto in Paola Di Benedetto che, con il suo sorriso, è in grado di sciogliere anche i ghiacciai. Una bellezza, quella della modella e conduttrice, semplice, ma molto elegante e raffinata che piace sia agli uomini che alle donne. Ma Paola non è sempre stata così.

La pagina Instagram “Seisolopovera”, infatti, ha pubblicato un collage di foto in cui Paola è davvero molto giovane sfoggiando una bellezza decisamente diversa da quella di oggi. Pare che le foto risalgano all’inizio della carriera della Di Benedetto. Guardando attentamente l’immagine qui in basso, c’è chi fa davvero fatica a riconoscere Paola e, chi, invece, nota l’evidente somiglianza tra la ragazza di oggi e quella di qualche anno fa.

Come potete vedere, con il tempo, è cambiata la forma delle sopracciglia che oggi sono molto più folte e anche il naso che appare più sottile. C’è chi pensa che Paola abbia ceduto al fascino della chirurgia e chi, invece, sottolinea come, nel tempo, la bellezza di Paola sia cambiata perché da ragazzina è diventata donna.

Anche il trucco, naturalmente, è cambiato. Con il giusto make up, infatti, è possibile mettere in evidenza i punti do forza del viso e camuffare i piccoli difetti. Di fronte ad un naso con qualche piccolo difetto, infatti, un ottimo contouring potrebbe essere miracoloso. Il cambiamento di Paola, dunque, è dovuto alla naturale trasformazione con il tempo, al trucco o alle moderne tecniche di medicina estetica? Quel che è certo è che la bellezza di Paola non lascia indifferenti. Merito sicuramente di un’ottima base di partenza che la Di Benedetto mantiene in perfetta forma con allenamenti quotidiani.