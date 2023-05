Savoiardi casalinghi con la ricetta della nonna, perché non ci avevo mai pensato

Quanti dolci ottimi possiamo preparare usando i savoiardi casalinghi con la ricetta della nonna: ora non è più un segreto

Buoni da soli, ottimi per preparare altri dolci. L’uso dei savoiardi in cucina è molto ampio, ma in genere pensiamo subito di andarli a comprare senza riflettere sul fatto che li possiamo preparare con le nostre mani. I savoiardi casalinghi con la ricetta della nonna sono ancora più buoni, perché solo noi sappiamo cosa c’è dentro.

Savoiardi casalinghi con la ricetta della nonna, tutti i passaggi

I savoiardi casalinghi con la ricetta della nonna si conservano in una scatola di latta per i biscotti oppure un contenitore ermetico con coperchio. Possiamo lasciarli così anche 7-8 gironi senza problemi.

Ingredienti:

160 g farina 00

5 uova grandi

120 g zucchero semolato

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Partiamo con le uova separando gli albumi dai tuorli. Versiamo i tuorli in una ciotola e cominciamo a montarli insieme allo zucchero con le fruste elettriche. Andiamo avanti a velocità media fino ad ottenere un composto fluido e liscio.

Quindi aggiungiamo la farina setacciata bene e la bustina di vanillina. Continuiamo a mescolare, usando questa volta una spatola oppure una frusta a mano: deve essere tutto inglobato bene.

In un’altra ciotola, ma solo dopo aver lavato le fruste elettriche, montiamo anche gli albumi con il pizzico di sale. Andiamo avanti fino quando sono arrivati a neve ben ferma. Poi cominciamo ad aggiungere un paio di cucchiai di albumi montati al resto dell’impasto e amalgamiamo. Continuiamo con il resto, mescolando sempre con la spatola, facendo movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

La base dei savoiardi casalinghi con la ricetta della nonna è pronta. Ora prendiamo una sac-à-poche grande e montiamo al fondo una bocchetta tonda liscia. Prendiamo una leccarda, copriamo la base con carta da forno e con la sac-à-poche formiamo dei filoncini lunghi circa 8 cm.

Prima di cuocerli, spolverizziamoli con lo zucchero a velo e inforniamo in forno preriscaldato statico a 170°. Dieci, massimo dodici minuti dovrebbero bastare. In ogni caso c’è un trucco per capire quando i savoiardi sono pronti: vedere se sono diventati gonfi e si sono colorati leggermente in superficie.

Alla fine sforniamo, aspettiamo che siano diventati tiepidi e li stacchiamo con la punta di un coltellino o una spatola. Lasciamo che diventino freddi completamente e serviamo.