I segni zodiacali che invidiano i successi dei propri amici, facendo finta di essere felici per loro

Chi appartiene ad uno di questi segni zodiacali fa finta di essere felice per i tuoi successi, in realtà avrebbe voluto un misero fallimento.

Hai mai avuto l’impressione che qualcuno non fosse contento dei tuoi successi? Immagina la scena: hai ottenuto una promozione a lavoro o finalmente hai completato il tuo percorso di studi, tutte le persone alle quali tieni di più sono intorno a te e ti abbracciano, con le facce piene di sorrisi e parole dolci nei tuoi confronti. Sei proprio sicura che, in mezzo a tutta quella gente, non possa esserci qualcuno invidioso della tua felicità? Eppure capita spesso di trovare sul nostro cammino dei finti amici, più falsi di una banconota da trenta euro! Fanno finta di essere contenti per le tue gioie e invece ti parlano alle spalle.

Queste persone sono piene di invidia, ma fanno di tutto per nasconderla. Come si fa a capire se hai intorno qualcuno che si comporta proprio in questo modo? Come abbiamo già fatto in passato, anche in questo caso chiederemo una mano alle nostre amiche stelle. Il segno zodiacale di appartenenza, infatti, può nascondere diversi dettagli del carattere di un individuo, ed è proprio questo l’argomento del giorno. Oggi ci occuperemo della classifica dei segni zodiacali più invidiosi, quelli che ti sorridono quando ottieni un successo, ma che tramano alle tue spalle per ferirti. Ci concentreremo soltanto sul podio, pensi che il tuo segno meriti di trovarsi tra i primi tre posti in graduatoria? Scorri il testo verso il basso e lo saprai.

I segni zodiacali più invidiosi: ecco la classifica

Tra poco avrai la possibilità di scoprire qual è la classifica dei segni zodiacali più invidiosi dei successi degli altri. Prima di farlo, è importante specificare un piccolo dettaglio: questa classifica, esattamente come tutte le altre, è stata stilata prendendo in considerazione le caratteristiche più importanti dei vari segni. Non devi prendertela se dovessi vedere il tuo segno sul podio, prendi tutto alla leggera, anche se a volte le stelle possono riservare delle grandi sorprese. Ad esempio, avresti mai pensato che il Capricorno fosse il segno più nostalgico di tutti?

Cancro: al terzo posto in classifica abbiamo il segno del Cancro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto empatico e sensibile, ma spesso prova invidia nei confronti dei suoi amici. Il Cancro non sopporta i successi degli altri, soprattutto quando nella sua vita ci sono problemi. Vorrebbe sinceramente vedere i suoi cari gioire, ma gli piacerebbe condividere con loro queste vittorie. Invece gli capita spesso di fare lo spettatore e questo è un ruolo che non gli piace per niente.

Leone: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è molto competitivo. Si sente sempre preso di mira e pensa ogni volta che qualcuno ce l’abbia con lui. Il Leone non sopporta i trionfi altrui perché vuole stare al centro dell’attenzione. Come si è permessa la sua amica di festeggiare la laurea? Chi è nato sotto questo segno vuole tutti gli occhi addosso ed entra in competizione con chiunque provi a spostare le luci dei riflettori altrove. Impossibile vincere una sfida con chi è nato sotto questo segno zodiacale, sarebbe tempo perso ed un inutile spreco di energie, fisiche e mentali.

Vergine: il gradino più alto del podio è occupato dal segno della Vergine. I nati sotto questo segno amano controllare tutto e tutti, non gli sfugge niente e si prendono cura di tutti i dettagli in prima persona. La Vergine invidia la felicità dei suoi amici perché non riesce a controllarla e a gestirla. Vorrebbe che tutti facessero tutto ciò che dice e indirizzare gli altri lungo un percorso prestabilito, ma è impossibile e quindi inizia ad invidiare i suoi amici che ottengono dei successi con le loro forze. Per chi appartiene a questo segno, non esiste un successo che non passi attraverso un suo consiglio.