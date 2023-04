Le cinque tendenze moda da seguire assolutamente questa primavera

Non c’è bisogno di fare la misteriose, sappiamo bene cosa vogliamo e val la pena aggiungerlo alla wishlist e dichiararlo sui social e nei nostri stati whatsapp. Le capsule collection, i colori tenui (soprattutto uno) e le giacche anni Ottanta rivisitate in chiave romantica sono solo alcune delle idee che ci faranno impazzire. Vediamo insieme le principali.

Quando si ha un budget limitato perché bisogna far fronte a tante altre spese ben più importanti, fare shopping diventa superfluo e ci dispiace un sacco. L’idea vincente è quindi quella di sfruttare capi basic delle precedenti stagioni ed unirli poi a questi nuovi must-have così da creare look vincenti.

Mentre per sembrare più giovani bisogna indossare la gonna corta giusta ecco che per avere un tono ricercato andranno scelti pezzi che sono già cult nel mondo fashion e non.

Cosa comprare – o farsi regalare – in primavera per essere cool

La borsa di Louis Vuitton realizzata da Yayoi Kusama sta facendo impazzire influencer, artisti e pubblico non addetto ai lavori in tutto il mondo. Dalle iconiche tote bag alle più recenti mini, ecco pois di diversi colori e dimensioni personalizzare l’amata pelletteria della maison francese. A questi si aggiungono zucche multicolore per i bauletti su base logo classico. Una collezione tutta da scoprire.

Altra scelta da considerare è la giacca in jeans con decorazioni floreali. Shein ne propone una corta in vita, con la larghezza anni Novanta che caratterizzava il grunge ma che con le applicazioni di rose rosa assume uno stile femminile. Il prezzo è di soli 22 euro

Il verdeacqua è un altro classico che di tanto in tanto ritorna a far capolino nei nostri guardaroba. Il modello lungo di Yas (39,99 euro su Zalando) è un passe-partout che si potrà mettere con una maglia della stessa tonalità o con un top bianco gesso. Gli accessori argentati faranno il resto donando la luce necessaria.

Gli stivali modello Canalazzo color argento di Bottega Veneta (2200 euro) si annunciano come il focus di molti, moltissimi outfit, primaverili ma anche estivi. Tacco spesso, punta arrotondata ed altezza al ginocchio, meglio indossarli a gamba nuda.

Altro must è il cerchietto con le pietre. Puntare sul rosa antico o su un colore pastello garantisce stia bene su più chiome. Zara ha realizzato un modello con pietre grosse che costa solo 9,95 euro. Da prendere prima che vada a ruba! Ci sono molti altri accessori da scegliere per la stagione ma l’importante è puntare su qualcosa che ci rappresenti al 100%, non una virgola di meno.

Silvia Zanchi