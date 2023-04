Ecco i difetti del tuo ragazzo secondo il suo segno astrologico!

Sei pronta a scoprire i difetti del tuo uomo in base al suo segno astrologico? Preparati a entrare in un mondo di seduzione, passione e mistero, ma anche di gelosia, egoismo e infedeltà.

Il tuo uomo è capace di farti sognare, di farti vivere i momenti più belli della tua vita e di farti sentire che sei il prescelto del suo cuore. Ma ci sono momenti in cui non lo riconosci più. Diventa sgarbato, irascibile e invivibile. Scopri il suo lato più oscuro per capire meglio il suo carattere, la sua personalità e identificare le cose di cui dovresti diffidare.

Secondo gli astri la fedeltà e l’impegno di una persona ad amare dipendono dal suo segno astrologico. Proprio come l’infedeltà e l’immaturità, tra l’altro. Per aiutarti a conoscere meglio il tuo partner, continua a leggere e scopri i difetti del tuo uomo in base al suo segno astrologico!

Ecco i difetti del tuo uomo secondo gli astri

Non lasciarti ingannare dalle belle parole del tuo partner perché ognuno di loro non è perfetto e possiede dei lati scuri. Ecco cosa dovresti sapere del tuo uomo a partire dal suo segno zodiacale.

Ariete

Se il tuo uomo è un Ariete, sarai ben viziata. Spinto dalla sua natura appassionata, intensa e affettuosa, ti coprirà di fiori, attenzioni e amore. Sappi che l’uomo Ariete si trasforma in un umo orgoglioso, egoista e manipolatore quando dà per scontata una relazione. Il tuo coniuge potrebbe farti credere che non può vivere lontano da te quando ha già altre donne ai suoi piedi. Non lasciare mai che si adagi sulla vostra relazione. Solo così, continuerà a fare sforzi per il benessere della tua relazione.

Toro

Il segno del Toro darà al tuo uomo un lato protettivo e responsabile. Sarà sempre lì per incoraggiarti e aiutarti nei tuoi progetti. D’altra parte, la sua gelosia e possessività potrebbero soffocarti. L’impulsività fa parte dei difetti del tuo partner; Non si prende mai il tempo di pensare prima di agire. Quindi cerca di essere paziente con lui e soprattutto sensuale, lo renderà ancora più innamorato e attaccato a te.

Gemelli

Il tuo uomo è del segno Gemelli? Avrai sicuramente difficoltà a resistere alle sue belle parole, al suo modo di sedurti e alle sue tecniche di seduzione. Siate sospettosi, signore, i Gemelli sono i migliori bugiardi e balbettii dell’astrologia. Il tuo coniuge è in grado di adattarsi a qualsiasi situazione per volgerla a suo favore. I Gemelli sono anche molto materialisti e superficiali.

Cancro

Se il tuo tesoro è del segno del Cancro, è sicuramente adorabile, generoso e delicato. Dovresti comunque sapere che è molto capriccioso, lunatico e difficile da seguire. Il suo segno astrologico lo rende irresponsabile e immaturo. Quindi spesso tende a brontolare senza una buona ragione come un bambino cresciuto incapace di gestire le sue emozioni. Se vuoi vivere una bella storia d’amore con il tuo coniuge, impara a gestire i suoi capricci ed essere la sua seconda mamma.

Leone

Il tuo tesoro è molto passionale ma anche un uomo narcisista e abbastanza egocentrico. Come suggerisce il nome, il leone è il re della giungla. Il tuo uomo ama governare, controllare e vincere a tutti i costi. Insomma, per amare un Leone, bisogna imparare a convivere con un uomo a volte arrogante e autoritario.

Vergine

Il tuo uomo è romantico, cortese, piacevole e attento. Ma il suo segno astrologico lo rende un maniaco della pulizia, ossessionato dal controllo e un grande nervosismo. È un uomo casalingo che preferisce passare il suo tempo a pulire piuttosto che godersi la vita. Devi imparare a sopportare il suo lato autoritario e adattarti alla sua mancanza di fantasia.

Bilancia

L’uomo Bilancia è molto appassionato, generoso, fedele e non supporta la gelosia. Se ti piace un nativo della Bilancia, dovrai coccolarlo senza essere troppo possessivo. Se è così, potrebbe scivolare ai tuoi piedi. L’indecisione scorre nelle vene del tuo ragazzo! Non è in grado di prendere alcuna decisione senza pensarci per ore!

Scorpione

Se esci con un uomo Scorpione, hai sicuramente notato quanto sia premuroso, adorabile e appassionato della vita. D’altra parte, il difetto del tuo uomo è che può tramutarsi rapidamente in un uomo misterioso e ipocrita. Il tuo coniuge è un grande seduttore e non è mai sazio. È sempre in eccesso in tutto ciò che intraprende. Qualcosa che può spiegare la sua infedeltà.

Sagittario

Il tuo uomo è noto per la sua generosità, mente aperta e ottimismo che lo rendono un grande sognatore. Il Sagittario ha poca fiducia in se stesso e spesso non osa esprimere le sue idee. Non essere troppo sensibile alle parole del tuo uomo e tieni presente che la sua onestà gli fa dire il peggio ma anche il meglio.

Capricorno

L’uomo Capricorno è determinato, onesto e fiducioso. Tuttavia, si sopravvaluta troppo. Questo gli conferisce un’aria superiore particolarmente fredda. Il segno astrologico del tuo tesoro lo rende una persona piuttosto austera, noiosa e depressa. È la sua natura quasi eccessivamente realistica, persino pessimistica, che lo rende tale. Quindi cerca di farlo uscire dal suo mondo oscuro perché ha bisogno di essere circondato da persone che lo spingano ad essere più leggero.

Acquario

Il tuo partner è indubbiamente tollerante, comprensivo e accomodante, ma manca di romanticismo e impegno. Come indica il suo segno, il tuo tesoro è sfuggente. Tende a evitare qualsiasi forma di attaccamento perché ha bisogno di libertà. Per far durare la tua relazione, devi imparare a impressionarlo e sorprenderlo. Non cercare mai di rinchiuderlo per non spaventarlo.

Pesci

Potresti essere la donna più fortunata dello zodiaco se hai conquistato un Pesci. L’uomo Pesci è romantico, devoto e sentimentale fino all’estremo. Il suo lato oscuro semina confusione perché ha difficoltà ad esprimere i suoi sentimenti. Anche il tuo coniuge è molto disorganizzato. È anche molto sensibile e può essere abbastanza suscettibile. Quindi fai attenzione alle tue azioni e parole per non ferirlo.