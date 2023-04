Nuove connessioni, oroscopo: 3 segni scoprono il potere dell’empatia!

Nuove connessioni nell’oroscopo del giorno, questi segni scoprono la potenza dei legami e come i sentimenti siano fondamentali adesso.

Sentimenti ed emozioni creano nuove connessioni e l’oroscopo del giorno è pronto per raccontare scenari alternativi. A volte, un incontro fortuito con una persona, situazione ed anche occasione, si rivelano essere tanto imprevedibili quanto incarnano l’esperienza che cambia la vita in modo inaspettato. Basta accogliere quel che viene senza aver la presunzione di sapere come possa andare a finire, né aver paura o timore che le cose possano cambiare. La bellezza del firmamento è infinita e con essa l’alba della rinascita di alcuni legami dà l’energia che serve per mettersi in gioco in nuovi progetti.

Luna in Aquario e Congiunzione con Nettuno in Pesci, diciamo che quando ribadiamo che oggi è il giorno del “genio e della sregolatezza”, mica ci sbagliamo. Entrambi i segni sono padroni della creatività e dell’originalità, sono dei veri maestri nel rendere arte tutto ciò che fanno. Perché sono originali, profondi, alternativi e a tratti “strani”, ma sono quel pizzico di sale in più nel mondo. Chi conosce persone con queste caratteristiche ha sempre qualcuno al quale ispirarsi e affidarsi.

Le connessioni diventano protagoniste, perché questa ondata energetica lega ogni cosa, come se tutti facessero parte del tutt’uno in modo indissolubile. Ci si sente davvero legati, e questa sensazione produce propositività e voglia di fare. Perché non sognare adesso? E’ il momento giusto per farlo in grande, da veri sognatori. Le connessioni animano il mondo e lo uniscono più della connettività.

Nuove connessioni, oroscopo da non perdere per 3 segni!

Il mese di aprile viaggia con una velocità costante, ma l’impeto è molto forte. Nonostante sia meno rapido rispetto al periodo precedente, i cambiamenti sono tanti e di rilevanza. Si tratta di un periodo contraddistinto da numerose energie, infatti abbiamo anche parlato del potere dell’amicizia e dei rapporti tra i segni. Oggi continua questo discorso, ma canalizzato in merito all’energia di tutto l’universo. Capire cosa possono compiere i sentimenti, specialmente quelli più intensi è qualcosa di stupefacente, soprattutto da parte di chi le emozioni le ha spesso messe da parte. Ecco chi sono i segni protagonisti dell’oroscopo di oggi e quali sono le connessioni nuove di cui si parla.

Nuove connessioni, oroscopo rivelativo per il segno dell’Aquario!

Non poteva che essere al primo posto, data la sua portata energetica in perfetta armonia con tutto l’universo. Quando non è negativo, sa cosa vuole e come ottenerlo, diventa una bomba potente che aspetta di condividere questo benessere con le persone care. Ha una personalità unica, non lo si può non amare, anche perché prova benessere nel condividere tutto questo con le persone a lui vicine. Consiglio: aprire ancora di più l’orizzonte dinnanzi alle novità, sia belle che brutte.

Bilancia, apre gli occhi ad un nuovo destino che incombe su di lui!

La comunicazione è la sua arte, per cui è grazie a questa sua potente socialità che tesse tutti quei legami che risultano fondamentali sul posto di lavoro. Le nuove relazioni di cui parliamo lo connettono nella sua professione a grandi personalità, infatti riesce a godere del frutto dei suoi più grandi sacrifici. Leggero e fresco condivide questo benessere, preparando già il prossimo successo da conquistare. Consiglio: essere propositivi non è facile quando si ha a che fare con molte teste, ma la bravura e la perspicacia aiutano persino nelle difficoltà.

Leone, diventa un leader inarrestabile, sa dove andare a conquistare i suoi sogni!

Forte, inarrestabile, energico e leader indiscusso, ha di nuovo tutta la vitalità che gli serve per conquistare la vetta più alta. E’ deciso a dare il massimo, specialmente perché si sente ispirato da una ventata di originalità pazzesca. Tutto quello che fa è grandioso, tanto che continua ad essere un grosso punto di riferimento per pari e sottoposti. In amore tutto risplende al meglio. Consiglio: la competitività lo anima, spesso causa contrasti, ma la solarità del momento è destinata a produrre solo armonia e tenacia per andare avanti.