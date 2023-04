Non è minimamente interessato a te? Di sicuro è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali

Ti è passato accanto e non ti ha degnato nemmeno di uno sguardo? Alcuni segni zodiacali si comportano proprio in questo modo: ecco quali sono.

Ti è mai capitato di sembrare invisibile agli occhi di qualcuno che ti interessava molto? È davvero una brutta sensazione, fai di tutto per metterti in mostra, a volte anche coprendoti di ridicolo con qualche gaffe e dall’altra parte sembra esserci un muro. I motivi che spingono una persona ad ignorare gli altri sono tanti: nella maggior parte dei casi è l’interesse a spingerci verso qualcuno, quando non c’è, aumenta inevitabilmente l’indifferenza. Altre volte entra in gioco la timidezza, quindi può capitare di interessare a qualcuno, ma di non ricevere nessun segnale in tal senso. Oggi ci vogliamo occupare proprio degli indifferenti, è questo l’argomento del giorno.

Non tutti sanno, forse, che le stelle possono alterare i comportamenti delle persone. Ecco perché ti può capitare di incontrare qualche indifferente nella tua vita. Queste persone ti ignorano, spesso ti guardano dall’alto verso il basso, altre volte non hanno il coraggio di rispondere ad un saluto e provano a svincolarsi. Oggi scopriremo qual è la classifica dei segni zodiacali più indifferenti. Ci soffermeremo soprattutto sul podio, pensi che il tuo segno meriti di stare tra i primi tre posti in graduatoria? Scorri il testo verso il basso e lo saprai.

I segni zodiacali più indifferenti: ecco la classifica

Siamo finalmente arrivati al momento che tutti stavano aspettando. Tra poco avrai la possibilità di scoprire quali sono i segni che mostrano più indifferenza nei confronti degli altri. Prima di continuare, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: le nostre classifiche vengono stilate prendendo in considerazione le caratteristiche generali dei vari segni dello zodiaco, quindi non devi restarci male se dovessi essere presente sul podio di oggi. Prendi tutto alla leggera, anche se, a volte, le stelle possono riservare delle sorprese. Ad esempio, avresti mai pensato che il Sagittario fosse uno dei segni più incapaci di perdonare un tradimento?

Capricorno: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco alza muro per prendere le distanze dalle altre persone. Non ne vuole proprio sapere di aprirsi al mondo che lo circonda! Il Capricorno si concentra soprattutto sulle proprie ambizioni e sui suoi progetti, non ha tempo per occuparsi di altre questioni. Ecco perché risulta indifferente, specialmente quando è distratto da un progetto o da una scadenza.

Vergine: al secondo posto in classifica abbiamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno spesso il desiderio di isolarsi, sta capitando anche in questo periodo dell’anno. Si tratta di persone che provano a restare calme anche quando la situazione diventa complicata, ma che non riescono a dare spazio all’istinto. Il segno della Vergine è razionale, ecco perché ha bisogno di tempo prima di entrare in confidenza con qualcuno.

Acquario: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dell’Acquario, ecco il vincitore della classifica di oggi. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco si occupa quasi esclusivamente della risoluzione dei propri problemi. L’Acquario pensa ai suoi affari, non vuole che altri mettano il naso nei fatti suoi e, per questo motivo, evita di fare la stessa con il mondo esterno. Il risultato? L’Acquario ti osserva ma non si prende cura di te, non ti permette di entrare nel suo mondo. A volte, i nati sotto questo segno dello zodiaco sembrano freddi e distaccati, a tal punto da restare indifferenti anche davanti ad avvenimenti particolarmente gravi. Ovviamente non è così, ma è proprio quello che sembra quando osservi da vicino una persona nata sotto il segno dell’Acquario.