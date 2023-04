Oroscopo all’insegna dell’amicizia, che tipo di amico sei? Te lo dicono le Stelle!

Oroscopo all’insegna dell’amicizia, chi trova un amico trova un tesoro, ma chi trova quello giusto ha… praticamente tutto!

Fare amicizia può esser semplice o difficile in base alle inclinazioni di ciascuno, ma senza dubbio ci sono delle accoppiate nel cielo dello Zodiaco che vanno alla grande. Parliamo di segni i quali una volta insieme sono in grado di fare grandi cose, sono due amici inseparabili! Può passare del tempo, ma il loro rapporto è così speciale che non lo si spiega a parole. Si dice che la famiglia arriva, e che gli amici siano una seconda famiglia, ma viene invece selezionata con cura. Gli amici veri non si separano mai anche se passano tanti anni, perché quello che è speciale è destinato a restare in eterno. Ecco chi sono gli amici ideali per ognuno.

Chiaramente non possediamo una palla di cristallo che permette di decidere chi è l’amico giusto per l’altro, ma in base all’interpretazione delle Stelle possiamo conferire non poche informazioni in merito a quelli che sono gli amici ideali di ciascuno. Perché se da una parte c’è un caratterino peperino, dall’altro è meglio mettere una personalità assennata, e così via. L’Oroscopo all’insegna dell’amicizia potrebbe anche essere considerato come una fonte che permette di porre in essere delle dritte in amicizia, magari scegliendo di comportarsi in un certo modo rispetto che in un altro.

Saper essere un buon amico e l’altro punto da considerare, perché alle volte si pretende invece di dare. Oppure la sincerità viene meno, per paura di un litigio. Insomma, ognuno decide di vivere a proprio modo questo rapporto, quel che conta è farlo con tutto sé stessi, senza risparmiarsi mai.

Oroscopo all’insegna dell’amicizia, ecco quali sono gli amici perfetti di ognuno

I tempi cambiano e con essi anche le previsioni. Se abbiamo visto che il mese di marzo ha fatto chiasso e gran rumore, in quello corrente è possibile assiste ad un cambio di energia con tepore. Questo rinnovato calore porta benessere, relax e propositività verso la vita. Si tratta di una sensazione ideale e che va a braccetto con lo sbocciare della primavera. Sentirsi un fiore a volte è dato dal modo in cui si guarda alla vita, anche se non è tutto perfetto o per come lo si desidera. Così, scoviamo l’amico giusto per ciascuno.

Oroscopo all’insegna dell’amicizia per i segni di fuoco, la calma è ossigeno!

Ariete, Leone e Sagittario sono le personalità peperine a cui abbiamo accennato pocanzi. Si tratta di persone con un’innata vitalità, capaci di trasportare tutti e di vivere con grande grinta persino le sfide che incombono in modo imprevedibile. Di contro, mettono anche molta energia nei litigi, quindi la polemica è all’ordine del giorno con loro. Così, l’amico perfetto è quello con un carattere più “mistico” come un segno d’acqua, o più concreto che li riporti con i piedi per terra, come appunto un segno di terra. Quello che però devono necessariamente migliorare è il loro egocentrismo, il quale a volte potrebbe ledere anche i rapporti più solidi.

Seguono gli amici sotto l’elemento dell’acqua, ecco chi sono quelli adatti a loro

Pesci, Cancro e Scorpione sono personalità diversissime tra loro, incarnano appieno l’elemento che li governa, cioè l’acqua. Infatti, riescono ad adattarsi e a comprendere praticamente chiunque, ma di contro quando si infiammano sono così vendicativi da avere le abilità di veri serial killer. Si chiudono in loro stessi e non vogliono aver contatti con il mondo. Così, l’amico perfetto per loro è quello che li apre ad uno sguardo diverso della vita, che li accompagni a feste, leggerezza e gli conferisca anche un po’ di stimolo intellettivo. I segni di fuoco e di aria sono perfetti per loro. Da migliorare senza dubbio la mancanza di concretezza, bisogna essere più pratici.

Anche i segni di terra hanno bisogno di amici fidati!

Vergine, Toro e Capricorno sono invece le personalità più concrete e selettive che ci siano, non amano troppi fronzoli. Fanno quel che dicono, senza girarci attorno come trottole. Ciò che è caotico li ammazza, ma di contro devono anche iniziare ad aprirsi alle novità. Vivere in modo standardizzato non è il modo giusto per affrontare la vita che si base è imprevedibile. Ha bisogno dell’estro artistico dei segni d’acqua, ma anche tra loro simili di terra si trovano molto bene. Diciamo che il caos va vissuto a piccole dosi, ma comunque affrontato. Da migliorare le vedute, ci vuole un pizzico di fantasia.

Gli amici sotto l’elemento dell’aria? A loro interessa esser sé stessi!

Gemelli, Bilancia e Aquario sono personalità talmente assurde, da non avere dei termini per definirli. Curiosi, intelligenti, perspicaci e volubili, insomma: sanno essere tutto e niente! Non sono molto abili in gruppo, diciamo che la loro socialità è commisurata al raggiungimento di obiettivi che pongono nella loro testa, sono molto combattivi. Così, necessitano di amici molto pacati, e che sono capaci di inquadrali. I segni di terra e quelli d’acqua sono più indicati, perché con quelli di fuoco.. solo scintille! Da migliorare l’aspetto umorale, per noia non si può creare un inferno in terra, bisogna evolvere in qualcosa di nuovo e pacifico.