I segni zodiacali che preferiscono rimandare le decisioni importanti: ecco la classifica

Chi è nato sotto uno di questi segni zodiacali preferisce sistematicamente rimandare ogni decisione importante. Non è mai il momento giusto.

Assumersi le proprie responsabilità è importante, soprattutto se sopraggiunge un problema all’improvviso e bisogna assolutamente occuparsene. Non è bello rimandare a domani (e poi al giorno successivo ancora, fino all’infinito) una questione delicata, anche perché il problema diventerà sempre più grande e arriverà il momento in cui sarai costretta a prendertene cura. Non è meglio affrontare ogni situazione subito senza rimandare? Non tutti risponderebbero a questa domanda nello stesso modo, c’è chi non ha paura del pericolo e si lancerebbe anche nelle fiamme e chi rimanda, sperando che arrivi qualcuno e, per magia, risolva tutto.

Una sorta di deus ex machina, presente in molte tragedie greche, che scendeva dall’alto e risolveva una situazione ingarbugliata. Purtroppo nel mondo reale non funziona così, è necessario affrontare i problemi e provare a trovare una soluzione per risolverli, possibilmente senza fare troppi danni. Oggi avrai la possibilità di scoprire quali sono i segni dello zodiaco che preferiscono rimandare i problemi, anziché provare a risolverli ed eliminarli. Pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e lo vedremo.

I segni zodiacali che rimandano sempre tutti i problemi: ecco la classifica

Prima di procedere con la classifica dei segni zodiacali che non vogliono affrontare i propri problemi, rimandandoli sistematicamente, vogliamo concentrarci su un piccolo, ma importante, dettaglio: le classifiche che trovi nel nostro sito sono state stilate tutte prendendo in considerazione le caratteristiche generiche dei vari segni dello zodiaco. È proprio per questo motivo che il tuo segno sarà presente in alcune graduatorie e si troverà fuori dal podio in altre. Prendi tutto alla leggera, anche se spesso le stelle possono riservare delle sorprese. Ad esempio, avresti mai detto che il segno più immaturo dello zodiaco fosse proprio quello dei Gemelli?

Pesci: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco rimanda i problemi perché ha paura delle conseguenze. Prima o poi farà il suo dovere, su questo non c’è alcun dubbio, ma è necessario che arrivi il momento giusto per affrontare tutte le questioni lasciate in sospeso. I nati sotto questo segno non sono dei codardi, sanno assumersi le loro responsabilità, ma devono avere la testa sgombra da qualsiasi pensiero per occuparsene, altrimenti non se ne farà niente. Il problema è che alcune situazioni possono ingigantirsi col tempo, in attesa che arrivi il momento giusto per occuparsene.

Toro: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Il problema di chi appartiene a questo segno dello zodiaco è la pigrizia. Il Toro rimanda la risoluzione di una questione importante perché non ha voglia di sporcarsi le mani, infatti non è tra i segni che amano osare di più. Ogni cosa va fatta seguendo una tabella precisa, che non prevede troppa fatica e, soprattutto, ha tempi abbastanza lunghi. Prima o poi arriverà il giorno in cui il Toro deciderà di occuparsi di questi problemi, spesso lo fa troppo tardi purtroppo.

Ariete: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dell’Ariete, ecco il vincitore di questa classifica. Nonostante l’Ariete si butti a capofitto in diverse situazioni, non ha molta voglia di affrontare i problemi. L’Ariete ama occuparsi delle questioni che gli interessano veramente e non vuole vivere situazioni che possano causare dei traumi. Ecco perché rimanda tutti i suoi problemi, sperando che qualcuno lo aiuti nella loro risoluzione e gli consenta di concentrarsi soltanto su tutto ciò che gli interessa veramente.