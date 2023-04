Oroscopo di oggi, idee forti o dubbio incessante? Secondo le previsioni questi rivoluzionano la loro vita, occhio alle Stelle!

Oroscopo di oggi, sembra che le Stelle e i pensieri siano ben ancorati alla realtà, ma c’è sempre lo spazio per l’esaurirsi del sogno!

Da cosa dipende la parvenza del sogno o l’assolutezza del pensiero? Nella giornata corrente si parte con buoni propositi. Prima tra tutti la consapevolezza che si può crescere e vivere esperienze nuove in positivo, ma c’è un piccolo dubbio, anzi più di uno, pronti ad insinuarsi e a colpire duro. La vita colpisce duro sempre, a volte dipende come si intraprende il viaggio, altre chi accompagna, ed alla fine il significato che gli si attribuisce. Desiderio di fuggire, non farsi vedere né sentire per un po’, è molto più comune di quello che sembra. Specialmente dopo aver messo le cose in chiaro e poi queste… non lo sono per niente! Spieghiamo cosa accade nella giornata corrente.

Nell’Oroscopo di oggi si assiste a due transiti, per questo c’è questa costante ambivalenza. Si tratta del solido e coerente Mercurio in Toro. Il primo transito implica la concretezza di un pensiero che mira alla praticità, ma soprattutto ad andare dritto per la sua strada, sicuro, senza tentennamenti. Il problema è come si esaurisce la potenza di questo pensiero, cioè come procede il suo viaggio verso la meta. Perché non arriva a destinazione, subisce degli incidenti di percorso, i quali mettono spesso in difficoltà.

Segue infatti lo scontro con Plutone, l’Astro della Metamorfosi, la quale può avvenire in due modi. Il primo è quello di far adattare la persona in maniera migliore rispetto la realtà. L’altro è quello di farlo cambiando, modificando elementi essenziali del sé più profondo. Ecco chi sono i segni che percepiranno tutto questo.

Oroscopo di oggi, sognare è peccato? Chissà se farlo in grande sarà mai sbagliato!

Quindi, ricapitolando quando definito, oggi la vita picchia duro per alcuni segni. Questo però non significa che necessariamente tutto andrà alla deriva. Anzi è proprio nelle difficoltà, nella complicatezza della vita, e nelle peggiori emozioni che bisogna trovare il bello dal brutto. Altrimenti, chi sarebbe ognuno per vivere davvero senza aver detto almeno una volta, ho vinto la mia battaglia? Così, introduciamo chi sono i protagonisti delle previsioni, consigliando loro anche qualche dritta.

Oroscopo di oggi, al primo posto il segno del Toro, cocciuto e deciso, ma non troppo!

Non può che essere lui il primo “monello” in classifica. Lo definiamo così perché si mette in netto contrasto con chiunque. Fedele ed ancorato ai suoi pensieri li difende, ma guai chi prova a mostrargli un lato diverso delle cose. La concretezza e la coerenza vanno bene, ma se si insinua il dubbio o si pensa di poter cambiare idea, il pensiero non deve essere irremovibile. Consiglio: per non rischiare di stare peggio quando invece si dovrebbe accedere alla tappa successiva del successo della propria vita, è necessario imparare ad aprirsi. Non è detto che è una giornata cattiva o tantomeno buona, l’importante è aprire lo sguardo verso l’orizzonte. Quest’ultimo è ricco di immense sorprese.

Continua la classifica, segue il Sagittario, sta sbagliando praticamente… tutto!

Completamente all’opposto del segno sopracitato, è questo amico, il quale si perde nei suoi dubbi. Sognatore dai tempi più remoti, è colpevole di aver insistito troppo su certi temi, per poi non trovarne gli elementi per discuterne, parlarne ed affrontarli. Non sa mai quello che cerca, anche quando dice di farlo. C’è qualcosa che gli sfugge, ed invece di affrontarlo finisce per crogiolarsi nel suo nervosismo. Consiglio: mettere le cose in chiaro con sé stessi è il primo passo per affrontare gli altri. Non tutti sono cattivi o necessariamente desiderano il male del prossimo, ma di certo c’è sempre un buon margine per la comprensione profonda delle relazioni.

Dulcis in fundo, il segno dei Gemelli ricade nei suoi errori, come sempre!

Intelligente come pochi, ansioso e logorroico come nessuno. Sembrava che tutto andasse bene, invece ritorna su suoi passi insistendo su qualcosa che lo spaventa. Dire ho paura è più facile di affrontarlo, quindi bisogna giocare sull’essere forti, ma l’esser forti non è un modo di essere, ma di percepire la vita come un continuo viaggio. Consiglio: farsi meno paranoie su tutto, vivere più liberamente non pensando a cosa potrebbe essere se e altre accezioni simili. Quello che conta è sentirsi liberi, nulla di più. Far cadere le catene che stringono il cuore.