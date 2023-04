Se hai superato i 50, questo taglio ti starà a meraviglia. Non vorrai più cambiarlo!

Scopri qual è il taglio di capelli perfetto da portare dopo i 50. Il risultato sarà così particolare che lo amerai al punto da non voler più cambiare.

Superati i 50, trovare un taglio di capelli che metta insieme semplicità, praticità e bellezza può non essere facile. Le esigenze cambiano lasciando immutato il desiderio di sentirsi sempre belle e al meglio delle proprie possibilità. Un traguardo che è possibile raggiungere optando per il giusto taglio di capelli. Uno che non prenda troppo tempo, che sia sbarazzino e femminile al tempo stesso e che, sopratutto, faccia apparire più giovani e belle che mai.

Missione impossibile? Niente affatto! A volte, basta giocare con la propria immagine per arrivare a risultati davvero unici. E in questo caso l’unica scelta è quella di dare un taglio alla vecchia chioma per lasciar spazio ad una che sia nuova, fresca e più che mai piacevole da vedere. Dopo aver visto i migliori tagli 2023 per le over 40, scopriamo quindi qual è il taglio perfetto da sfoggiare anche dopo i 50!

Come portare i capelli dopo i 50: il taglio perfetto e che si adatta a tutte

Se stai cercando un taglio di capelli che sia semplice da portare, che non richieda chissà quali attenzioni sia durante la piega che dopo e che ti faccia sentire bella e femminile, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, vogliamo parlarti del bob medio e con ciuffo laterale. Un taglio di capelli che ti starà benissimo sia che tu abbia i capelli lisci che ondulati. Questo taglio, infatti, dona sempre un’aria sbarazzina che alleggerisce l’immagine facendo apparire più giovane chiunque lo porti.

Per realizzarlo basta scegliere la lunghezza che si preferisce e che non dovrebbe mai superare le spalle e portare i capelli con la riga laterale, ancor meglio se con un ciuffo che incornici il viso. Quanto al colore si può optare per quello di base a cui aggiungere, magari, dei colpi di luce o qualora ci fossero molti capelli bianchi, dei colpi di buio. Insomma, le possibilità sono davvero infinite e l’unica cosa che dovrai fare è quella di scegliere le varianti che più ti piacciono, che senti in linea con il tuo modo di essere e che ti fanno sentire perfettamente a tuo agio in ogni situazione. In questo modo non potrai che amare i tuoi nuovi capelli e il modo in cui ti aiutano ad apparire sempre al meglio.