Pizza pronta in 5 minuti: il segreto per tutte le volte che siamo di fretta

Non è necessario preparare tutte le volte l’impasto della pizza napoletana quando vogliamo una buona pizza fatta in casa: qui bastano davvero 5 minuti

Il problema è sempre lo stesso: per preparare l’impasto della pizza fatta in casa serve tempo. E così ci riduciamo a farlo il sabato o la domenica, ma molte volte tra uscite e altri lavori non ce la facciamo nemmeno. Ma se ti dicessi che si può preparare in 5 minuti di numero e infornare subito dopo?

Ecco, si è accesa la lampadina della creatività ma anche quella delle domande. Come è possibile avere un buon risultato in così poco tempo? Basta fare le mosse giuste con gli ingredienti giusti e te lo spiego.

Gli ingredienti in fondo sono decisamente simili a quelli di una pizza normale. In questo casop ci servono 500 g farina 00, 300 g acqua calda, 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 1 bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate, 10 g zucchero semolato e 10 g sale fino. Poi per farcire

400 g polpa di pomodoro, 250 mozzarella anche light, 150 g prosciutto cotto e origano fresco quanto basta.

Pizza pronta in 5 minuti: l’impasto è velocissimo

Cominciamo dall’impasto della pizza in 5 minuti e ti dimostro subito come è possibile realizzare questa magia. Versiamo l’acqua in un pentolino e facciamola semplicemente scaldare senza che però arrivi al bollore: ci serve tiepida.

A quel punto aggiungiamo in un colpo solo insieme lo zucchero e l’olio. Poi in una ciotola versiamo la farina già setacciata e il lievito, mescolando velocemente con un cucchiaio di legno o una spatola.

Quindi aggiungiamo poco alla volta l’acqua insieme allo zucchero e all’olio, sempre mescolando per amalgamare. con un cucchiaio di legno oppure una spatola. Completiamo aggiungendo il sale e amalgamiamo bene.

Poi versiamo il composto sul piano di lavoro leggermente infarinato e andiamo avanti ad impastare velocemente, questa volta con le mani, fino a formare un panetto liscio. Non c’è bisogno di lasciarlo riposare per lievitare, possiamo usarlo subito.

Prendete una teglia rettangolare bassa da forno ungendo la base con un po’ di olio e stendiamo la pasta. Poi condite la pizza con la polpa di pomodoro schiacciata con le dota, la mozzarella tagliata a cubetti dopo averla ben sgocciolata, il prosciutto cotto a fette e l’origano. Ma è solo un’idea, perché la pizza si mangia con quello che si vuole.

Inforniamo in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti e controlliamo la base se è cotta. Sforniamo e andiamo subito a tavola, e gustiamola perché questa pizza deve essere mangiata al volo.