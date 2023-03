3 ricette golose per un perfetto brunch primaverile

Finalmente è primavera e le belle giornate di sole e gli alberi che iniziano a fiorire fanno venir voglia di organizzare un bel brunch, magari all’aria aperta, apparecchiando il tavolo in giardino per potersi godere tutti insieme il bel tempo e l’aria più calda, bevendo a mangiando squisitezze.

Ma cosa preparare? Ecco 3 ricette per un perfetto brunch primaverile, capaci di accontentare tutti e stupire con gusti nuovi e particolari.

Panini a volontà

Il brunch è una via di mezzo tra la colazione e il pranzo, organizzato tipicamente durante la domenica, quando si può prendere la giornata con più calma. Arrivare a tarda mattinata senza aver fatto colazione, però, potrebbe portare molti ad avere molta fame, e un piatto capace di saziare e soddisfare i gusti di tutti sono proprio i panini.

Di ogni forma e dimensione, farciti con ripieni dolci oppure salati, i panini per il brunch faranno tutti felici. Che siano sandwich, tramezzini o le più classiche rosette, sicuramente non ne resterà nemmeno uno.

Un’idea particolare da portare a tavola durante un brunch sono i french toast, composti da due fette di pane immerse in latte e uova e poi fritte su una padella con abbondante burro. Si possono decorare con ciò che più piace e arricchirli di mille gusti: decidere come farcire i french toast, cioè se farli dolci o salati, dipende solo dal proprio gusto. Di solito, nella loro versione dolce, si abbinano a marmellata, sciroppo d’acero e frutta a volontà.

Omelette “nuvola”

Anche le uova sono un alimento molto versatile, e stanno alla perfezione su un tavolo imbastito per un brunch primaverile. Infatti, oltre ad essere perfette per fare parte di un pranzo, sono moltissimi i Paesi del mondo in cui le uova costituiscono la parte fondamentale della colazione.

Ci si può sbizzarrire molto con le uova, ad esempio preparando delle fantastiche omelette, da arricchire con prosciutto, funghi, pomodori ma anche formaggio filante e cremoso. Se si vuole qualcosa di più particolare, però, si possono preparare le omelette nuvola, ovvero delle frittate preparate separando i tuorli dagli albumi e montando questi ultimi prima di cuocerli. In questo modo, le omelette risulteranno alte, soffici e morbide proprio come delle nuvole. E faranno un vero figurone!

Altrimenti, ci si può ispirare alla cucina partenopea e portare in tavola delle sfiziosise uova alla monachina. Si tratta di semplici uova sode, farcite con tuorli setacciati e besciamella. In seguito, vengono poi impanate e fritte fino a diventare dorate e croccante, mantenendo però un cuore morbido.

Polpettone alla genovese

Ai brunch è comune ritrovarsi davanti a torte salate di ogni genere, con abbinamenti semplici e genuini come ricotta e spinaci, zucca e funghi o broccoli e salsiccia. Le torte salate, infatti, sono la perfetta portata da brunch: hanno la forma di un dolce, che richiama la colazione, ma sono un pasto sostanzioso e squisito tipico di un pranzo. Per fare qualcosa di diverso dal solito, si può portare sulla tavola il polpettone alla genovese.

Sebbene il nome rimandi alla tipica pietanza composta da carne tritata, in realtà si tratta di una ricetta vegetariana. Si tratta di uno sformato di fagiolini e patate bolliti, schiacciati insieme in una pirofila, arricchiti di parmigiano, maggiorana e noce moscata gratinati con pane grattugiato e burro e poi messi in forno a cuocere per una mezz’oretta.

A cottura ultimata, il polpettone alla ligure avrà fatto una deliziosa crosticina in superficie, mentre tutto il resto dello sformato risulterà morbido e gustoso.

È perfetto da portare a un brunch: basta tagliarlo in quadratini una volta raffreddato e spostare il tutto su un vassoio. Il successo è assicurato.