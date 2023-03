Oroscopo del giorno, nervosismi per 3 segni: previsioni da panico!

Oroscopo del giorno, c’è bisogno di una camomilla, perché i nervosismi cadono proprio in queste case dello Zodiaco, che disdetta!

Cosa accade nel cielo dello Zodiaco? Ci sono grossi guai in vista! Complice una situazione astrologica davvero tragica. Nello specifico ci sono alcuni segni che secondo l’Oroscopo del giorno combineranno dei danni con le persone che più amano. Irritabilità, rabbia, frustrazione e senso di insoddisfazione sono centuplicati quando si vive perennemente con i nervi a fior di pelle. Per ottenere grandi risultati ci vuole sacrificio, ma a volte è necessaria una tregua.

Ricordarsi sempre che non si è dei robot indistruttibili, se la società richiede tanto, non è detto che sia giusto. D’altronde, quante ingiustizie sovrastano il globo? Per cui dire di no ogni tanto, oppure non essere i paladini della salvezza in ogni situazione, è il primo passo per stare bene. Le persone non fanno miracoli, possono impegnarsi per star bene ed aiutare le persone amate, ma se non si è nelle condizioni giuste per farlo, ecco che arriva il peggio.

Congiunzione Venere-Chirone è la causa di queste energie malevole. L’Astro dell’Amore e il Satellite del Sacrificio e rinascita, sono posti alla stessa distanza secondo questo Aspetto dei Pianeti, cioè posizionamento. Cosa comporta? Che c’è spirito di sacrificio e voglia di uscire da uno stato emotivo stressante, perché si sente anche l’esigenza di affettività. Il problema subentra quando non si riesce a dosare le energie, si può ottenere l’esatto opposto.

Oroscopo del giorno, ecco chi sono i segni vittime di nervosismi da stress

In questo momento le persone sono artefici del loro destino, non parliamo di previsioni positive o negative, ma di come ognuno si mette in gioco. Inutile programmare un weekend d’amore con la persona amata, se si è maldisposti. Questo è solo uno dei tanti esempi. Alcuni segni nello specifico sentono il nervosismo nell’aria, come se non riuscissero a trovare la pace tanto cercata. Con qualche piccolo esercizio di respirazione ed accorgimento, è possibile far fronte a tutto, anche alle situazioni peggiori.

Al primo posto il segno del Capricorno, la pace passata è un ricordo!

Dopo una settimana favorevole, ha perso smalto. La pace che aveva ottenuto dalla crescita personale è stata distrutta da una crisi non affrontata benissimo. I momenti difficili accadono nel quotidiano, ma se si ricade in vecchi errori, è inutile sperare che non riaccadano più. La vita è fatta di alti e bassi, si deve viaggiare sulle montagne russe. Consiglio: parlare con un amico fidato su alcune situazioni può aiutare ad allargare gli orizzonti di analisi e di conoscenza di sé.

Segue l’Ariete, non sta mai tranquillo, sempre agitato e con i nervi a fior di pelle

Nervoso come nessuno mai, sia quando sta bene che quando sta male. Non esiste segno dello Zodiaco che peggio scatena il caos. Sente fortemente le emozioni, mai a metà. Per cui non è difficile vederlo impazzire dalla rabbia. Nel weekend è successo, ed oggi si sentono gli strascichi di un malessere interiore, originato da alto. Consiglio: affrontare le cause più remote del disagio, il guerriero deve combattere e raggiungere i suoi sogni, non può lasciarsi cadere in piccole sfighe.

Attenzione al segno del Cancro, emette veleno allo stato puro!

Ci risiamo, torna alla sua conflittualità interiore. Non può passare un periodo sereno che subito ritorna sui suoi errori. Mai rifare sempre gli stessi guai, le persone potrebbero allontanarsi definitivamente. C’è qualcosa che lo porta a stare male, non riesce a capire perché si sente chiuso a metà. Consiglio: rivedere le proprie attività e priorità, forse si è lasciato alle spalle qualcosa di importante. Anche se sembra troppo tardi per chiedere chiarimenti, non lo sarà mai del tutto, anzi a volte… meglio tardi che mai. Vivere di rimpianti, che incubo!