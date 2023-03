Scopriamo gli outfit più adatti per la petit déjeuner con le amiche

In francese sembra tutto più magico, grandioso. Anche la banale prima colazione suona come un evento speciale se pronunciato nella lingua “dei cugini” d’Italia. Scopriamo come vestirci per raggiungere la compagnia o la famiglia per il pasto più importante della giornata.

Non necessariamente per l’ora dell’aperitivo, va benissimo incontrare le amiche anche per la prima colazione o per un lunch veloce. Il punto è che tra famiglia, lavoro, animali domestici che meritano le dovute attenzioni, e poi commissioni ed imprevisti della vita, non riusciamo quasi mai a trovare il tempo per arrivare ovunque. In caso poi si riuscisse a fissare per l’intero gruppo una prima colazione prima di correre in ufficio o dopo aver accompagnato i figli a scuola, la domanda riguarda come vestirsi per brillare nelle foto che immancabilmente verranno pubblicate sui social. No alla tute sportive ed ai terrificanti mollettoni della zia, non andranno bene nemmeno i look troppo studiati in perfetto stile influencer in carriera sempre sul pezzo. Le perfettine esaltate alla lunga stancano (non importa se vi conoscano dall’asilo).

Mentre riguardo alle borse ed alle scarpe da comprare abbiamo le idee ben chiare, definiamo tutto il resto. Ecco quindi alcune dritte per outfit francesi, british o semplicemente adatti ad un frugale ritrovo di prima mattina con le bff.

I migliori look di primavera per la tanto amata petit déjeuner

Il maglione a collo alto di Sandro è già da solo il look. Andrebbe scelto sia perché è scontato del 30% a 95 euro su Farfetch, sia perché copre al punto giusto in quanto al mattino spesso troviamo vento ed è comunque bene optare per scollature evidenti di qualsiasi tipo almeno dopo mezzogiorno. Nero in misto cotone, ha il colletto increspato ed il dettaglio bianco delle ruches. Chic e francese.

La gonna a vita alta di Jacquemus (489 euro) è nera e dalla lunghezza midi. Starà bene sia con una décolleté dal tacco basso che con una delle sneakers viste recentemente tra i nuovi arrivi dei brand. Se poi dovremo correre in showroom, in redazione o a qualsiasi altro lavoro dove sia richiesto un dress code simile allora basterà aggiungere la giacca coordinata o in un colore particolarmente acceso (dipenderà un po’ dal contesto).

Chi è per natura amante dei pantaloni ecco allora i jeans di Levi’s modello Mom a vita alta. Da portare con mocassini scamosciati, sneakers alte firmatissime o ciabattina cool più avanti. Sopra ok a camicia classic a e pullover ton sur ton (meglio se verde smeraldo o lilla come dicono le ultime tendenza) con la cintura. Costano 49 euro sul sito ufficiale.

Un blazer blu con tanto di maglia a righe orizzontali blu e bianche e jeans super skinny è un altro outfit perfetto per il ritrovo di cui parliamo oggi. La Redoute Collection propone il pullover alla marinara (30,79 euro) che sapremo saggiamente sfruttare anche dopo il tramonto in barca nei mesi estivi. Un tocco di colore dato da una borsetta tracolla rossa o gialla sarà simpatico e particolare.

Ora non resta altro da fare che aggiornare le girls o la famiglia nel gruppo whatsapp e fissare la data ed il posto per la prima colazione di reunion che potrebbe diventare una tradizione mensile irrinunciabile.

Silvia Zanchi