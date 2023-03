Ha respinto le tue avances? Di sicuro è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali

Se ha rifiutato il tuo corteggiamento, di sicuro è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali, non c’è alcun dubbio. Sono fatti così.

A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di ricevere un rifiuto in amore. La persona che ci interessava ha preferito declinare il nostro invito e noi ci siamo rimasti malissimo. Sono sensazioni che tutti conoscono, ma cosa si prova a stare dall’altra parte? Cosa succede nella testa e nel cuore di chi rifiuta le nostre avances? A volte c’è chi non è per nulla interessato al dolore di una persona rifiutata e continua la sua vita come se niente fosse, altre volte c’è chi prova a rimediare, facendo spesso più danni di quanti non ne avesse già fatti con il rifiuto.

Forse non lo sai, ma il segno zodiacale di appartenenza può spingere qualcuno a rifiutare un corteggiamento. Come? Proveremo a scoprirlo tra poco, ma anche oggi avremo bisogno dell’aiuto delle nostre amiche stelle. Il tuo segno zodiacale altera il tuo carattere e i tuoi atteggiamenti, quindi può spingerti a rifiutare delle avances con maggiore probabilità. Oggi scopriremo qual è la classifica dei segni zodiacali che rifiutano un corteggiamento, partiremo dal terzo posto e arriveremo fino al primo. Pensi che il tuo segno meriti di piazzarsi tra i primi tre in classifica? Scorri il testo verso il basso e lo vedrai.

I segni zodiacali che rifiutano l’amore: ecco il podio

Tra poco avrai la possibilità di scoprire qual è la classifica dei segni zodiacali che rifiutano un corteggiamento. Prima di farlo, è importante sottolineare un piccolo dettaglio: questa classifica si basa sulle caratteristiche generiche dei vari segni, quindi non devi prendertela se non dovessi essere presente o se dovesse uscire fuori un risultato inaspettato. A volte le stelle possono riservare delle sorprese, piacevoli o spiacevoli. Ad esempio, avresti mai pensato che il segno dello Scorpione fosse così socievole?

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto pigro e accetta le avances di qualcuno solo quando gli piace veramente, altrimenti è inutile perdere tempo con una conoscenza che non porterà da nessuna parte. Il Toro non vuole collezionare flirt e storie d’amore, gli interessa trovare l’anima gemella. Fino a quel momento, rifiuta ogni incontro che ritiene inutile per la sua crescita. Quando trova l’amore, il Toro è fedele e leale.

Leone: al secondo posto in classifica c’è il segno del Leone. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha un carattere molto forte ed è abituato a rifiutare, non solo nella sfera amorosa. Il Leone è orgoglioso e ama essere desiderato. Proprio per questo motivo, a volte attira le sue prede e poi le rifiuta, soltanto per aumentare la propria soddisfazione personale. Questo è un atteggiamento che provoca molti cuori infranti e spesso i nati sotto il segno del Leone vengono descritti come persone immature e inconsapevoli del loro fascino. Quasi sempre è così.

Sagittario: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Sagittario, ecco il vincitore della classifica di oggi. Il segno che rifiuta con più decisione delle avances è proprio questo, ma lo fa per più motivi. Innanzitutto, il Sagittario è un intellettuale e spesso rispedisce al mittente le avances di chi non considera alla sua altezza. E poi c’è sempre quella pessima abitudine di non essere mai chiaro con qualcuno, soprattutto se non gli interessa per niente. Ecco perché poi è costretto a rifiutare un invito a cena. Il Sagittario spesso scompare quando non vuole intraprendere una relazione con qualcuno.