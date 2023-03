Saluta per sempre l’effetto crespo dai capelli: con il metodo LOC è possibile!

Se hai i capelli crespi questo è il rimedio giusto per renderli più docili a spazzola e phon: si tratta del metodo LOC, ecco di cosa si tratta.

Con l’arrivo della primavera i nostri capelli tornano a essere protagonisti. Via cappelli e sciarpe è ora di un effettuare un bel restyling. E anche se il clima migliora, l’umidità è sempre dietro l’angolo.

Qualche giornata di pioggia infatti si può presentare molto più spesso di quanto si pensi. Ecco perché è bene seguire alcuni semplici consigli per eliminare l’effetto crespo dai capelli.

Il metodo LOC forse in tanti non lo conoscono ma si tratta di un procedimento che si svolge in tre fasi e consente di avere capelli lisci e a prova di crespo e umidità. Scopriamo come effettuarlo e cosa occorre.

Ecco il metodo LOC: con tre passaggi via l’effetto crespo!

Nutrire i capelli in profondità è uno dei primi passi per evitare che i capelli diventino crespi. Un rimedio che molti forse non conoscono è il metodo LOC: una procedura che consiste in 3 fasi e permette di idratare i capelli e insieme proteggerli.

Se i tuoi capelli sono crespi tendono più facilmente di altri a disidratarsi. Phon e piastra poi, senza dubbio danno il colpo di grazia alla chioma. Per fortuna esiste un rimedio semplice ma efficace. Vediamo di cosa si tratta.

Dovremo procedere ad applica tre prodotti in questo ordine:

1) Liquido. Per idratare. Si tratta della prima fase che serve ad idratare e vuole preparare il capello, per realizzare questo passaggio dovremo quindi avere o della semplice acqua minerale (con meno calcare, rispetto a quella del rubinetto), o altrimenti un gel. Volendo si può arricchire con dell’aloe vera. Possiamo utilizzare uno spray così da inumidire tutta la chioma.

2) Olio. La seconda fase prevede l’applicazione di un olio. Esso andrà a nutrire il capello. Dopo aver dunque idratato la chioma in profondità applichiamo il prodotto oleoso così da sigillare i fusti. A tal proposito potremo adoperare un olio vegetale per capelli che andrà a creare un film protettivo. Si tratta di un passaggio importante per trattenere l’acqua precedentemente distribuita sui capelli.

3) Crema. Infine, il terzo e ultimo passaggio è l’applicazione di una crema che serve a definire il capello. La crema è praticamente il finish che va a rafforzare la capigliatura disciplinandola. Meglio a tal proposito optare per un prodotto “leave in” così da non dover risciacquare nuovamente i capelli. In questo caso andiamo a lavorare bene le punte in genere più sfibrate rispetto al resto dei capelli.

Ed ecco che l’effetto crespo sparirà. Un metodo perfetto per chi ha i capelli crespi e porosi, sconsigliato invece per chi ha i capelli a bassa porosità o troppo fini.